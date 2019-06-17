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РИА Новости

Посольство в Лондоне призвало не спешить с выводами по ЧП в Оманском заливе

Вчера, 20:18
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Великобритании
Посольство Российской Федерации в Великобритании
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Посольство Российской Федерации в Великобритании. Архивное фото
ЛОНДОН, 17 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Россия призывает воздержаться от поспешных обвинений кого-либо в причастности к атаке против танкеров в Оманском заливе до завершения международного расследования, заявил пресс-секретарь посольства РФ в Великобритании.
Иранские и арабские СМИ ранее сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
16 июня, 19:36
Нетаньяху обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
МИД Великобритании 14 июня обвинил в атаке на танкеры в Оманском заливе иранский Корпус стражей исламской революции.
"Сформулированные в заявлении выводы британской стороны не подкреплены доказательствами. Их отсутствие, на наш взгляд, не позволяет сделать однозначные заключения относительно чьей-либо ответственности за упомянутые происшествия. Россия призывает всех без исключения представителей мирового сообщества проявлять сдержанность в оценках, отказаться от однобоких ангажированных подходов и непредвзято разобраться в произошедшем. Убеждены, что обвинять кого-либо в причастности к инцидентам в Оманском заливе до завершения тщательного и беспристрастного международного расследования недопустимо", - сказал журналистам пресс-секретарь.
Он предостерег британскую сторону от выводов, которые могут привести к определенным последствиям для международной политики.
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
16 июня, 14:32
Песков прокомментировал обвинения США в адрес Ирана по ситуации с танкерами
"Подобный подход к оценке происходящих событий со стороны консервативного правительства, имеющий, к сожалению, далеко идущие последствия для международных отношений, становится не редкостью. Памятны в этой связи, например, ракетные удары по Сирии под вымышленным предлогом якобы применения властями этой страны химического оружия в городе Думе 7 апреля 2018 года", - добавил дипломат.
Ранее США обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что РФ предостерегает от попыток возложить вину за инцидент с танкерами на Иран, и призвал не использовать его для нагнетания обстановки.
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
16 июня, 13:37
В Кремле прокомментировали ситуацию в Оманском заливе
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