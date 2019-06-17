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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Пушков обсудил с представителем ОБСЕ по СМИ дело Вышинского

Вчера, 20:12
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
© РИА Новости / Стрингер
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Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. Архивное фото
ВЕНА, 17 июн – РИА Новости, Маргарита Костив. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в понедельник обсудил с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлемом Дезиром ситуацию с российскими журналистами на Украине, включая дело руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
"Я обратил внимание на то, что сейчас важный момент, поскольку на Украине сменилась власть. И было бы полезно обратить внимание новых украинских властей на вопросы, связанные с нарушением прав журналистов, которые накопились за пять лет на Украине при Порошенко", - сказал Пушков РИА Новости по итогам встречи.
Он отметил, что обозначил обеспокоенность России по пяти позициям, включая "продолжающееся задержание Кирилла Вышинского, который уже провел в тюрьме один год и месяц".
Помимо этого сенатор поднял вопрос о запрете на доступ российских журналистов на территорию Украины, их задержании там и высылке из страны, продолжающемся функционировании сайта "Миротворец", а также убийстве сотрудников СМИ на Украине.
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"Не раскрыты убийства (Павла) Шеремета, (Олеся) Бузины, целого ряда журналистов. Он (Дезир - ред.) сказал, что это тоже вызывает очень серьезные вопросы, почему здесь нет прогресса. Он надеется, что произойдет какая-то подвижка при новых властях", - добавил собеседник агентства.
Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал Вышинского, с того времени суд регулярно продлевает меру пресечения журналисту. А апелляционный суд подтверждает решения об арестах. Сейчас арест журналиста продлен до 22 июля 2019 года. Ранее защита просила суд изменить меру пресечения Вышинскому с ареста на домашний арест с ношением электронного браслета. Однако суд отказал в этом.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
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Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийАрлем ДезирОБСЕАлексей ПушковРоссияУкраинаВ мире
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