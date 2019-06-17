В США аттракцион по мотивам "Гарри Поттера" вызвал ажиотаж

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В США новые американские горки, созданные по мотивам книг о Гарри Поттере, вызвали ажиотаж, люди часами стоят в очереди, чтобы покататься, сообщает Fox6 Now.
Аттракцион называется "Мотоциклетное приключение Хагрида "Волшебные существа" (Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure).
Он недавно открылся в тематическом парке развлечений в городе Орландо штата Флорида в США.
Сейчас туристам приходится по пять и более часов ждать прежде, чем прокатиться на аналогах мотоцикла Хагрида, собранных в один поезд.
Поклонники выстраиваются в очередь еще перед рассветом.
Один из них, Тайлер Бритт из Флориды, рассказал, что поездка в парк оказалась удивительной, несмотря на то, что началась рано утром и продолжалась после полуночи.
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