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РИА Новости
Туризм

В США аттракцион по мотивам "Гарри Поттера" вызвал ажиотаж

Вчера, 22:12
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© РИА Новости / Елена ПахомоваСтудия, где снимали "Гарри Поттера"
Студия, где снимали Гарри Поттера
© РИА Новости / Елена Пахомова
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В США новые американские горки, созданные по мотивам книг о Гарри Поттере, вызвали ажиотаж, люди часами стоят в очереди, чтобы покататься, сообщает Fox6 Now.
Аттракцион называется "Мотоциклетное приключение Хагрида "Волшебные существа" (Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure).
Он недавно открылся в тематическом парке развлечений в городе Орландо штата Флорида в США.
Сейчас туристам приходится по пять и более часов ждать прежде, чем прокатиться на аналогах мотоцикла Хагрида, собранных в один поезд.
Поклонники выстраиваются в очередь еще перед рассветом.
Один из них, Тайлер Бритт из Флориды, рассказал, что поездка в парк оказалась удивительной, несмотря на то, что началась рано утром и продолжалась после полуночи.
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