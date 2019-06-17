Пожар на складе в Пятигорске локализовали

ПЯТИГОРСК, 17 июн - РИА Новости. Пожар на складе в Пятигорске локализован на площади 750 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Ранее ведомство сообщило, что в результате пожара на складе в Пятигорске пострадал один человек.

"В Пятигорске, поселке Горячеводском, ООО "Станко ремзавод" в 17.56 мск произошел пожар на территории складского помещения. В 18.19 мск объявлен ранг пожара №2. В 19.05 мск локализация пожара на площади 750 квадратных метров", - говорится в сообщении.