Пожар на складе в Пятигорске локализовали

ПЯТИГОРСК, 17 июн - РИА Новости. Пожар на складе в Пятигорске локализован на площади 750 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
Ранее ведомство сообщило, что в результате пожара на складе в Пятигорске пострадал один человек.
"В Пятигорске, поселке Горячеводском, ООО "Станко ремзавод" в 17.56 мск произошел пожар на территории складского помещения. В 18.19 мск объявлен ранг пожара №2. В 19.05 мск локализация пожара на площади 750 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Как отмечается, эвакуация не проводилась, к тушению пожара привлекались 47 человек, 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 28 человек и 16 единиц техники.