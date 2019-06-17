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РИА Новости
Новости Подмосковья

Реконструкция Балашихинского шоссе завершится к концу июня

Вчера, 19:52
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© РИА Новости / Павел ЛьвовРемонт автодороги
Ремонт автодороги
© РИА Новости / Павел Львов
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. На Балашихинском шоссе завершились работы по укладке асфальта. Полностью трассу планируют отремонтировать до конца июня. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу городского округа Сергея Юрова.
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"До конца месяца мы планируем полностью завершить работы по реконструкции Балашихинского шоссе. По контракту отремонтировать дорогу планировалось до 15 августа. Мы стараемся закончить раньше срока. Трасса ключевая — она соединяет несколько крупных микрорайонов — Авиаторов, Гагарина, Новый свет — со Щелковским шоссе. Подрядчик уже завершил работы по укладке нового асфальта", — отметил глава Балашихи.
По его словам, вдоль шоссе был благоустроен тротуар, на проезжей части установлены ограничители скорости. В настоящее время происходит замена бордюрного камня на отдельных участках дороги.
Реконструкция Балашихинского шоссе проводится по итогам голосования жителей на портале "Добродел". В ходе работ будет отремонтировано 3,5 километра дороги.
Всего в 2019 году в Балашихе планируется отремонтировать 49 дорог. 23 из них включили в план по итогам голосования на портале "Добродел", 26 выбрали по обращениям, поступившим в адрес администрации города и по итогам встреч с жителями.
Ремонтные работы проведут в микрорайонах Салтыковка, Кучино, Павлино, Купавна, Саввино, Заря, в кварталах Абрамцево, Безменково, на улицах Никольской, Рождественской и других.
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