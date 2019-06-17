Реконструкция Балашихинского шоссе завершится к концу июня

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. На Балашихинском шоссе завершились работы по укладке асфальта. Полностью трассу планируют отремонтировать до конца июня. Об этом сообщил телеканал На Балашихинском шоссе завершились работы по укладке асфальта. Полностью трассу планируют отремонтировать до конца июня. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу городского округа Сергея Юрова.

"До конца месяца мы планируем полностью завершить работы по реконструкции Балашихинского шоссе. По контракту отремонтировать дорогу планировалось до 15 августа. Мы стараемся закончить раньше срока. Трасса ключевая — она соединяет несколько крупных микрорайонов — Авиаторов, Гагарина, Новый свет — со Щелковским шоссе. Подрядчик уже завершил работы по укладке нового асфальта", — отметил глава Балашихи.

По его словам, вдоль шоссе был благоустроен тротуар, на проезжей части установлены ограничители скорости. В настоящее время происходит замена бордюрного камня на отдельных участках дороги.

Реконструкция Балашихинского шоссе проводится по итогам голосования жителей на портале "Добродел". В ходе работ будет отремонтировано 3,5 километра дороги.

Всего в 2019 году в Балашихе планируется отремонтировать 49 дорог. 23 из них включили в план по итогам голосования на портале "Добродел", 26 выбрали по обращениям, поступившим в адрес администрации города и по итогам встреч с жителями.