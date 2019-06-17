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РИА Новости
Культура

"Содержанки" - что будет во втором сезоне сериала

Вчера, 19:51
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© START Studio (2019)Кадр из телесериала "Содержанки"
Кадр из телесериала Содержанки
© START Studio (2019)
НЬЮ-ЙОРК, 17 июн - РИА Новости, Ирина Андреева. Второй сезон сериала "Содержанки" будет верен жанру эротического триллера, а темы секса и любви останутся основными, рассказала в интервью РИА Новости режиссер Дарья Жук (режиссер первой части Константин Богомолов станет его куратором).
"Второй сезон "Содержанок" - это логическое продолжение первого. Моя режиссерская задача - поддержать элементы эротического триллера, поглубже раскрыть героев, которые продолжат с нами путешествие во второй сезон, и, в общем, сделать сериал еще более манящим для зрителей", - рассказала Жук.
По ее словам, "детектив – это, прежде всего, загадка, которую во чтобы то ни стало нужно разгадать".
"Я бы хотела продолжать наслаждаться безупречной игрой героев и разгадывать детективную загадку "Содержанок" вместе со зрителем", - добавила режиссер.
"Я не могу сказать, что я также как Константин Богомолов нахожусь в пост-драматической традиции работая с актерами, поэтому игра актеров будет чуть отличаться. Мне интересно взять аккорд с большим эмоциональным диапазоном, несмотря на то, что элегантная сдержанность общего настроения "Содержанок" мне глубоко импонирует", - отметила Жук.
© START Studio (2019)Кадр из телесериала "Содержанки"
Кадр из телесериала Содержанки
© START Studio (2019)
Кадр из телесериала "Содержанки"
Немного приоткрыв ожидающее зрителей развитие сюжета, режиссер рассказала, что "во втором сезоне к любимым героям добавятся новый персонаж".
В то же время, "сюжетная линия - наш строжайший секрет, основной костяк актеров, сыгравших в первом сезоне, обязательно останется".
Что касается нахождения в одном проекте и предыдущего и нового режиссеров одновременно, Жук полагает, что "это, скорее, будет напоминать творческий тандем режиссера и креативного продюсера".
"Константин уже прошел марафон первого сезона, он знает мир, который он создал, изнутри, и это не может не быть плюсом для проекта. Многие актеры пришли в этот проект, потому что им был интересен авторский эксперимент именно Константина Богомолова, и плавный переход материала из одних в другие руки, это тоже плюс", - объяснила режиссер.
Она заверила, что "сериал останется авторским, а значит дерзким, тема и секса, и любви обязательно останется".
"Драматизировать секс - это для меня увлекательная авторская задача. Учась в киношколе, у меня был целый семинар, длинной в семестр, который был посвящен изучению режиссуры сцен любви. Мне интересно раскрыть некие новые грани женской сексуальности на экране", - заключила Жук.
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