Озера Лотошинского района признают особо охраняемой природной территорией

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Сотрудники министерства экологии и природопользования Московской области подготовили проект положения о признании прибрежной рекреационной зоны "Озера Большое и Малое Соколово" особо охраняемой природной территорией. В ведомстве проанализировали материалы обследования природоохранного фонда "Верховье". Об этом сообщил телеканал "360".

В ближайшее время проект рассмотрят на заседании регионального правительства. Согласно положению, площадь территории составляет 533 гектара. Будущая ООПТ включает в себя акватории озер Большое и Малое Соколово и прилегающие к ним болота, сырые луга и лесные участки. Также на ее территории располагаются шестой и седьмой кварталы Лотошинского участкового лесничества.

Большое Соколово — одно из самых глубоких озер Московской области. Максимальная глубина составляет 14 метров, а его акватория занимает 21 гектар земли. Малое Соколово практически в 10 раз меньше.

Согласно словам экологов, на территории озер обитают более 100 видов позвоночных животных – рыбы, амфибии и рептилии, а также 75 видов птиц и 13 видов млекопитающих. Данные объекты требуют особой охраны из-за постоянного вмешательства человека, в том числе из-за неорганизованного туризма. В связи с этим на озерах будет выделена специальная территория для создания прибрежной зоны, где можно будет отдыхать с палатками, устраивать мостки и навесы.

Таким образом, создание особо охраняемой природной территории позволит уберечь объект от негативного человеческого воздействия и вместе с тем даст жителям района возможность пользоваться пляжем для организации отдыха.