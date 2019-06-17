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РИА Новости
Новости Подмосковья

Озера Лотошинского района признают особо охраняемой природной территорией

Вчера, 19:38
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© РИА Новости / Игорь АгеенкоВид на озеро
Вид на озеро
© РИА Новости / Игорь Агеенко
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Сотрудники министерства экологии и природопользования Московской области подготовили проект положения о признании прибрежной рекреационной зоны "Озера Большое и Малое Соколово" особо охраняемой природной территорией. В ведомстве проанализировали материалы обследования природоохранного фонда "Верховье". Об этом сообщил телеканал "360".
В ближайшее время проект рассмотрят на заседании регионального правительства. Согласно положению, площадь территории составляет 533 гектара. Будущая ООПТ включает в себя акватории озер Большое и Малое Соколово и прилегающие к ним болота, сырые луга и лесные участки. Также на ее территории располагаются шестой и седьмой кварталы Лотошинского участкового лесничества.
Большое Соколово — одно из самых глубоких озер Московской области. Максимальная глубина составляет 14 метров, а его акватория занимает 21 гектар земли. Малое Соколово практически в 10 раз меньше.
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Согласно словам экологов, на территории озер обитают более 100 видов позвоночных животных – рыбы, амфибии и рептилии, а также 75 видов птиц и 13 видов млекопитающих. Данные объекты требуют особой охраны из-за постоянного вмешательства человека, в том числе из-за неорганизованного туризма. В связи с этим на озерах будет выделена специальная территория для создания прибрежной зоны, где можно будет отдыхать с палатками, устраивать мостки и навесы.
Таким образом, создание особо охраняемой природной территории позволит уберечь объект от негативного человеческого воздействия и вместе с тем даст жителям района возможность пользоваться пляжем для организации отдыха.
На территории прибрежной рекреационной зоны запрещены капитальное строительство и прокладка новых дорог, любые рубки, кроме санитарных, проведение пикников и культурно-массовых мероприятий, заезд и перемещение транспортных средств, включая гидроциклы.
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