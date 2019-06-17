В Анапе испекли самый большой в России ягодный пирог

"Рекорд установлен во время трехдневного фестиваля "Ягодный бум". Как сообщают организаторы, "самый большой ягодный пирог в России весом 163 килограмма составил в длину 4,73 метра, в ширину 1,1 метра. Достижение зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на изготовление пирога ушло 60 килограммов муки, 30 килограммов сахара и 100 килограммов ягод: малины, черники, земляники, черной и красной смородины. Пирог состоял из 28 коржей, каждый весом по пять килограммов.

По данным министерства, Краснодарскому краю принадлежит еще несколько гастрономических рекордов страны. Так, в В 2018 году в Новороссийске из пяти тысяч блинов, приготовленных местными жителями, выложили слово "Новороссийск" длиной 12,25 метра. Кроме того, в станице Староминская на фестивале кубанского кваса был поставлен рекорд по самому массовому приготовлению окрошки, в котором приняли участие более тысячи человек.