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РИА Новости
Туризм

В Анапе испекли самый большой в России ягодный пирог

Вчера, 19:11
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© РИА Новости / Юлия Калинина / Перейти в фотобанкПовара разрезают 6-килограммовый перемяч, приготовленный в честь чемпионата мира по футболу FIFA-2018, в Казани. 23 июня 2018
Повара разрезают 6-килограммовый перемяч, приготовленный в честь чемпионата мира по футболу FIFA-2018, в Казани. 23 июня 2018
© РИА Новости / Юлия Калинина
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КРАСНОДАР, 17 июн - РИА Новости. Самый большой ягодный пирог в России испекли в Анапе, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма Краснодарского края.
"Рекорд установлен во время трехдневного фестиваля "Ягодный бум". Как сообщают организаторы, "самый большой ягодный пирог в России весом 163 килограмма составил в длину 4,73 метра, в ширину 1,1 метра. Достижение зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на изготовление пирога ушло 60 килограммов муки, 30 килограммов сахара и 100 килограммов ягод: малины, черники, земляники, черной и красной смородины. Пирог состоял из 28 коржей, каждый весом по пять килограммов.
По данным министерства, Краснодарскому краю принадлежит еще несколько гастрономических рекордов страны. Так, в В 2018 году в Новороссийске из пяти тысяч блинов, приготовленных местными жителями, выложили слово "Новороссийск" длиной 12,25 метра. Кроме того, в станице Староминская на фестивале кубанского кваса был поставлен рекорд по самому массовому приготовлению окрошки, в котором приняли участие более тысячи человек.
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