Пожар в частных домах и хозпостройках в Ростове-на-Дону потушили

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн – РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в нескольких частных домах и хозяйственных постройках в Кизитириновской балке Ростова-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.

Несколько домов и хозяйственных построек в Кизитириновской балке загорелись на площади 200 квадратных метров около 15.30 мск понедельника. Два человека были доставлены в больницу и после осмотра отпущены по домам.

В 17.52 мск пожар удалось локализовать на площади 300 квадратных метров. По словам замначальника областного МЧС России Ярослава Гладченко, тушение огня осложнялось отсутствием водоисточников в этой зоне и низким давлением в водопроводной сети.