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РИА Новости

Пожар в частных домах и хозпостройках в Ростове-на-Дону потушили

Вчера, 18:53
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн – РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в нескольких частных домах и хозяйственных постройках в Кизитириновской балке Ростова-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
Несколько домов и хозяйственных построек в Кизитириновской балке загорелись на площади 200 квадратных метров около 15.30 мск понедельника. Два человека были доставлены в больницу и после осмотра отпущены по домам.
В 17.52 мск пожар удалось локализовать на площади 300 квадратных метров. По словам замначальника областного МЧС России Ярослава Гладченко, тушение огня осложнялось отсутствием водоисточников в этой зоне и низким давлением в водопроводной сети.
"В 18.37 мск - полная ликвидация", - сказал представитель МЧС области. В тушении огня были задействованы более 80 человек и около 20 единиц техники.
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МЧСРостов-на-ДонуПроисшествия
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