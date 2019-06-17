Астраханским школам порекомендуют централизованно закупать ручки для ЕГЭ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Министерство образования и науки Астраханской области, где работы трех школьников на ЕГЭ по математике были аннулированы из-за использования неправильных чернил, планирует в следующем году рекомендовать школам централизованно закупать пишущие принадлежности для выпускников, сообщил РИА представитель министерства.

"Сегодня министр (образования и науки области) заявил о том, что в следующем году министерство будет рекомендовать школам централизованно закупать пишущие принадлежности, чтобы приносить их на экзамен", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что окончательное решение будет принимать совет той или иной школы, но министерство в любом случае будет рекомендовать "тщательнее относиться к такой, казалось бы, мелочи как паста, которой пишут экзамен, потому что не хотелось бы повторения такой ситуации".

Основной период ЕГЭ в России стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе, а 29 мая школьники писали базовую и профильную математику. В июне на сайте change.org появилась петиция в поддержку астраханского школьника, которому, как утверждают авторы петиции, из-за технических неисправностей выставили 0 баллов на ЕГЭ по профильной математике. Позже выяснилось, что с подобной проблемой столкнулись три выпускника.

Министерство образования и науки Астраханской области сообщило, что эти выпускники нарушили регламент и использовали не те чернила, которые требовалось. Согласно правилам проведения ЕГЭ, бланки необходимо заполнять только черной гелевой или капиллярной ручкой. При использовании иных чернил работы могут быть некорректно отсканированы.