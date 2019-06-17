Астраханским школам порекомендуют централизованно закупать ручки для ЕГЭ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Министерство образования и науки Астраханской области, где работы трех школьников на ЕГЭ по математике были аннулированы из-за использования неправильных чернил, планирует в следующем году рекомендовать школам централизованно закупать пишущие принадлежности для выпускников, сообщил РИА представитель министерства.
"Сегодня министр (образования и науки области) заявил о том, что в следующем году министерство будет рекомендовать школам централизованно закупать пишущие принадлежности, чтобы приносить их на экзамен", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что окончательное решение будет принимать совет той или иной школы, но министерство в любом случае будет рекомендовать "тщательнее относиться к такой, казалось бы, мелочи как паста, которой пишут экзамен, потому что не хотелось бы повторения такой ситуации".
Основной период ЕГЭ в России стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе, а 29 мая школьники писали базовую и профильную математику. В июне на сайте change.org появилась петиция в поддержку астраханского школьника, которому, как утверждают авторы петиции, из-за технических неисправностей выставили 0 баллов на ЕГЭ по профильной математике. Позже выяснилось, что с подобной проблемой столкнулись три выпускника.
Министерство образования и науки Астраханской области сообщило, что эти выпускники нарушили регламент и использовали не те чернила, которые требовалось. Согласно правилам проведения ЕГЭ, бланки необходимо заполнять только черной гелевой или капиллярной ручкой. При использовании иных чернил работы могут быть некорректно отсканированы.
При этом, по данным министерства, аннулирование работ не связано с техническим сбоем оборудования или ошибкой организаторов. Однако несмотря на нарушение со стороны выпускников было принято решение рассмотреть их работы конфликтной комиссией. Заседание состоится на текущей неделе.