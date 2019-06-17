Пожар в частных домах в Ростове-на-Дону локализовали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн – РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в двух частных домах в Кизитириновской балке Ростова-на-Дону на площади 300 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Ростовской области.

Два дома в Кизитириновской балке загорелись на площади 200 квадратных метров около 15.30 мск понедельника. Два человека были доставлены в Больницу скорой медицинской помощи.

"В 17.52 мск пожар локализован на площади 300 квадратных метров", - сказал представитель ГУМЧС. Он добавил, что пострадавших, которые были доставлены в больницу, отпустили после обследования, госпитализация не потребовалась.