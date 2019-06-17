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РИА Новости

Пожар в частных домах в Ростове-на-Дону локализовали

Вчера, 18:13
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн – РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в двух частных домах в Кизитириновской балке Ростова-на-Дону на площади 300 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Ростовской области.
Два дома в Кизитириновской балке загорелись на площади 200 квадратных метров около 15.30 мск понедельника. Два человека были доставлены в Больницу скорой медицинской помощи.
"В 17.52 мск пожар локализован на площади 300 квадратных метров", - сказал представитель ГУМЧС. Он добавил, что пострадавших, которые были доставлены в больницу, отпустили после обследования, госпитализация не потребовалась.
В тушении пожара задействованы около 50 человек и более 10 единиц техники.
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