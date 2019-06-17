Ушаков встретился с главой МИД Южной Кореи

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва обсудила с помощником президента РФ Юрием Ушаковым состояние двусторонних отношений, сообщил МИД Республики Корея.
Кан Гён Хва находится с визитом в Москве. Ранее в понедельник она провела переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, на которых стороны обсудили состояние и перспективы отношений Москвы и Сеула в различных сферах, а также ситуацию на Корейском полуострове и другие вопросы мировой политики.
"Кроме того, министр Кан Гён Хва после переговоров с главой МИД РФ провела встречу с помощником президента России Юрием Ушаковым, они обменялись мнениями об отношениях между двумя странами", - говорится в пресс-релизе ведомства.