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РИА Новости

Ушаков встретился с главой МИД Южной Кореи

Вчера, 18:02
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва обсудила с помощником президента РФ Юрием Ушаковым состояние двусторонних отношений, сообщил МИД Республики Корея.
Кан Гён Хва находится с визитом в Москве. Ранее в понедельник она провела переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, на которых стороны обсудили состояние и перспективы отношений Москвы и Сеула в различных сферах, а также ситуацию на Корейском полуострове и другие вопросы мировой политики.
"Кроме того, министр Кан Гён Хва после переговоров с главой МИД РФ провела встречу с помощником президента России Юрием Ушаковым, они обменялись мнениями об отношениях между двумя странами", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва в Москве. 17 июня 2019
Вчера, 13:57
Лавров отметил необходимость дальнейшего диалога по Корейскому полуострову
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Юрий УшаковЮжная КореяРоссияПолитика
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