Ушаков встретился с главой МИД Южной Кореи

Кан Гён Хва находится с визитом в Москве. Ранее в понедельник она провела переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, на которых стороны обсудили состояние и перспективы отношений Москвы и Сеула в различных сферах, а также ситуацию на Корейском полуострове и другие вопросы мировой политики.