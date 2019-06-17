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РИА Новости

Медведев обсудил с премьером Узбекистана укрепление сотрудничества

Вчера, 17:36
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 17 июня 2019
Председатель правительства РФ РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 17 июня 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Председатель правительства России Дмитрий Медведев провел телефонный разговор с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, в ходе которого стороны обсудили вопросы укрепления торгово-экономического сотрудничества и график контактов, сообщает пресс-служба правительства РФ.
"Дмитрий Медведев и Абдулла Арипов также рассмотрели актуальные вопросы укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества и график предстоящих контактов по межправительственной линии", - говорится в сообщении.
Кроме того, главы правительств обсудили ход работы по выполнению договоренностей, достигнутых на первом заседании совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана 30 мая в Ургенче.
Казань
13 июня, 18:02
В Казани открылось генеральное консульство Узбекистана
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Абдулла АриповДмитрий МедведевУзбекистанРоссияВ мире
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