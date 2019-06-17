Медведев обсудил с премьером Узбекистана укрепление сотрудничества

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Председатель правительства России Дмитрий Медведев провел телефонный разговор с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, в ходе которого стороны обсудили вопросы укрепления торгово-экономического сотрудничества и график контактов, сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Дмитрий Медведев и Абдулла Арипов также рассмотрели актуальные вопросы укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества и график предстоящих контактов по межправительственной линии", - говорится в сообщении.