Почти 300 многодетным семьям городского округа Истра выделят землю

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Администрация городского округа Истра Московской области планирует до конца года обеспечить землей 288 многодетных семей, говорится в пресс-релизе Минмособлимущества.

"С даты вступления в действие закона Московской области, регулирующего обеспечение земельными участками многодетные семьи, в городском округе Истра землю получили 499 семей. На данный момент необеспеченными остаются 288 семей округа. Для них уже сформировано 135 участков и формируются еще порядка 200", - цитирует пресс-служба слова министра Владислава Когана.

Отмечается, что в плане формируемого земельного комплекса, предназначенного для многодетных семей, предусмотрено создание инфраструктуры, детского сада, спортивной и пешеходной зон, а также собственного водозаборного узла и очистных сооружений.