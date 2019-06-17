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РИА Новости
Новости Подмосковья

Почти 300 многодетным семьям городского округа Истра выделят землю

Вчера, 17:09
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Администрация городского округа Истра Московской области планирует до конца года обеспечить землей 288 многодетных семей, говорится в пресс-релизе Минмособлимущества.

"С даты вступления в действие закона Московской области, регулирующего обеспечение земельными участками многодетные семьи, в городском округе Истра землю получили 499 семей. На данный момент необеспеченными остаются 288 семей округа. Для них уже сформировано 135 участков и формируются еще порядка 200", - цитирует пресс-служба слова министра Владислава Когана.

Отмечается, что в плане формируемого земельного комплекса, предназначенного для многодетных семей, предусмотрено создание инфраструктуры, детского сада, спортивной и пешеходной зон, а также собственного водозаборного узла и очистных сооружений.
Ранее сообщалось, что всего в очереди на получение земли стоят около 14,6 тысячи многодетных семей Московской области. Власти региона предоставляют участки многодетным семьям с 2011 года. За это время землю получили 24 тысячи многодетных семей.
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