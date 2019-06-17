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РИА Новости
WorldSkills

В России упростили привлечение иностранцев к работе на Worldskills

Вчера, 17:02
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМолодые профессионалы
Молодые профессионалы
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Молодые профессионалы. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении привлечения иностранцев к подготовке и проведению чемпионата WorldSkills, который состоится в Казани в 2019 году, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Мировой чемпионат WorldSkills-2019 пройдет 22-27 августа. Казань была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа. Ожидается, что участниками чемпионата в Казани станут порядка 1,6 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях – до 25 лет) примерно из 70 стран. Лучших определят в более чем 50 компетенциях. Ожидается порядка 250 тысяч посетителей.
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Законопроект был разработан министерством труда и внесен в Госдуму в апреле этого года. Проект предусматривает право организации привлекать и использовать иностранных граждан для трудовой деятельности в РФ на период подготовки и проведения чемпионатов по профессиональному мастерству в РФ без получения на это соответствующих разрешений. Иностранным гражданам, привлекаемым организацией к труду, не требуется получать разрешение на работу или патент, приглашения на въезд в РФ выдаются им без учета квоты, утвержденной правительством РФ.
В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что расчетная численность привлекаемых организацией иностранных работников для подготовки чемпионатов по профессиональному мастерству составляет около 250 человек, а в период проведения чемпионатов потребуется дополнительно привлечь около 100 человек.
Иностранных граждан планируется привлекать по следующим категориям: эксперты, тренеры, специалисты, международные эксперты, технические эксперты, менеджеры компетенций, консультанты по системе оценки WorldSkills, разработчики заданий WorldSkills, члены команды организаторов международных чемпионатов, коучи и тим-лидеры, аналитики и психологи, представители WorldSkills, главные эксперты WorldSkills.
WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. В России движение охватывает все 85 регионов и является одним из приоритетных проектов в сфере подготовки кадров.
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