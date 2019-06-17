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РИА Новости

В Индонезии два человека погибли при опрокидывании пассажирского судна

Вчера, 16:58
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пассажирское судно перевернулось у берегов Индонезии, два человек погибли, 10 пропали без вести, передает агентство Синьхуа со ссылкой на главу оперативного отдела поисково-спасательного бюро провинции аль-Амрат.
По данным агентства, судно перевернулось у берегов провинции Восточная Ява. Ведется поисково-спасательная операция.
По словам главы отдела, судно направлялось с острова Раас в район Калиангет. Всего были спасены 30 человек. На данный момент причина инцидента не установлена.
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