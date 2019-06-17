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РИА Новости
Нижегородская область

Никитин проверил благоустройство парка "Лебединый рай" в Выксе

Вчера, 16:54
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе рабочего визита в Выксу проверил, как ведется благоустройство парка, проект которого стал победителем конкурса по созданию комфортной городской среды в 2018 году, сообщает пресс-служба правительства региона.
Выкса представила на всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды "Малые города и исторические поселения-2018" проект благоустройства парка культуры и отдыха "Лебединый рай" с набережной Верхнего пруда. Город получил грант в 100 миллионов рублей.
"Задача администрации городского округа - максимально ответственно следить за реализацией проекта. Победа во всероссийском конкурсе - знак качества, и это доверие обязывает к тому, чтобы все работы выполнялись на высоком уровне. Парк "Лебединый рай" уже сегодня является центром общественной жизни города, а данные мероприятия позволят еще больше насытить эту территорию смыслами, сделать парк местом развития интеллектуального потенциала города", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Глава региона поручил подключить к контролю за реализацией проекта местные активные сообщества и архитекторов.
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В 2018 году победителями всероссийского конкурса "Малые города и исторические поселения" стали четыре города Нижегородской области - Выкса, Саров, Арзамас и Семенов. Общая сумма, выделенная на их благоустройство в рамках конкурса, составляет 325 миллионов рублей. В 2019 году от Нижегородской области победителями конкурса вновь стали четыре города - Дзержинск, Богородск, Навашино и Урень. Общая сумма гранта в этот раз составила 249 миллионов рублей. К преображению этих общественных пространств приступят в 2020 году.
"В этом году работы пройдут в четырех городах региона, победивших в конкурсе 2018 года. В следующем году - еще в четырех. Вместе с мероприятиями национального проекта это позволит качественно изменить целые участки городской среды", - подчеркнул Никитин.
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Нижегородская областьГлеб НикитинНижегородская областьОбщество
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