Никитин проверил благоустройство парка "Лебединый рай" в Выксе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе рабочего визита в Выксу проверил, как ведется благоустройство парка, проект которого стал победителем конкурса по созданию комфортной городской среды в 2018 году, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выкса представила на всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды "Малые города и исторические поселения-2018" проект благоустройства парка культуры и отдыха "Лебединый рай" с набережной Верхнего пруда. Город получил грант в 100 миллионов рублей.

"Задача администрации городского округа - максимально ответственно следить за реализацией проекта. Победа во всероссийском конкурсе - знак качества, и это доверие обязывает к тому, чтобы все работы выполнялись на высоком уровне. Парк "Лебединый рай" уже сегодня является центром общественной жизни города, а данные мероприятия позволят еще больше насытить эту территорию смыслами, сделать парк местом развития интеллектуального потенциала города", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

Глава региона поручил подключить к контролю за реализацией проекта местные активные сообщества и архитекторов.

В 2018 году победителями всероссийского конкурса "Малые города и исторические поселения" стали четыре города Нижегородской области - Выкса, Саров, Арзамас и Семенов. Общая сумма, выделенная на их благоустройство в рамках конкурса, составляет 325 миллионов рублей. В 2019 году от Нижегородской области победителями конкурса вновь стали четыре города - Дзержинск, Богородск, Навашино и Урень. Общая сумма гранта в этот раз составила 249 миллионов рублей. К преображению этих общественных пространств приступят в 2020 году.