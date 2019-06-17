Путин подписал закон об отмене лицензирования дисков с аудио, видео и ПО

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене лицензирования производства экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ, баз данных и фонограмм на любых видах материальных носителей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Требование лицензирования изготовления экземпляров аудиовизуальных произведений и фонограмм на любых видах носителей действовало с 1998 года в целях защиты интеллектуальной собственности и борьбы с контрафактом. С 2008 года лицензируемым также стало изготовление экземпляров программ для ЭВМ и баз данных.

Однако в связи с развитием интернета и информационно-телекоммуникационных технологий значительно сократился спрос на аудиовизуальную продукцию на видеокассетах, оптических дисках и других видах материальных носителей, отмечало ранее правительство РФ, разработавшее закон. В связи с этим сократилась и потребность в получении лицензий на этот вид деятельности.