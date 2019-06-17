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РИА Новости

Путин подписал закон об отмене лицензирования дисков с аудио, видео и ПО

Вчера, 16:51
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств - членов ШОС в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств - членов ШОС в Бишкеке
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене лицензирования производства экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ, баз данных и фонограмм на любых видах материальных носителей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Требование лицензирования изготовления экземпляров аудиовизуальных произведений и фонограмм на любых видах носителей действовало с 1998 года в целях защиты интеллектуальной собственности и борьбы с контрафактом. С 2008 года лицензируемым также стало изготовление экземпляров программ для ЭВМ и баз данных.
Однако в связи с развитием интернета и информационно-телекоммуникационных технологий значительно сократился спрос на аудиовизуальную продукцию на видеокассетах, оптических дисках и других видах материальных носителей, отмечало ранее правительство РФ, разработавшее закон. В связи с этим сократилась и потребность в получении лицензий на этот вид деятельности.
Сегодня основные механизмы борьбы с контрафактом перенесены в интернет, а действующее законодательство позволяет проводить блокировку сайтов. За последний год количество заблокированных пиратских сайтов превысило 3 тысячи, в результате растет число покупателей легального контента, отмечал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин. По его словам, за последние пять лет количество таких людей увеличилось примерно в шесть раз, и работа в этом направлении будет продолжена.
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