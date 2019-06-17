В Дмитровском горокруге в новое жилье переедут 335 человек

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Новые квартиры получат в 2019 году в рамках госпрограммы 335 переселенцев из аварийного жилья Дмитровского городского округа Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.
"В 2019 в Дмитровском городском округе планируется расселить 335 жителей, проживающих в 126 аварийных помещениях площадью свыше 5,2 тысячи квадратных метров", - цитирует пресс-служба министра Руслана Тагиева.
Отмечается, что новостройки для переселенцев построены в поселках Яхрома, Останкино и Жуковка. Ранее сообщалось, что Сергиево-Посадский, Богородский и Дмитровский городские округа стали лидерами в Московской области по количеству расселяемого аварийного жилья в 2019 году в рамках государственной программы. Всего более 18 тысяч человек переедут из аварийного жилья в Подмосковье в ближайшие четыре года.