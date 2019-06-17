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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Дмитровском горокруге в новое жилье переедут 335 человек

Вчера, 16:15
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКвартира в жилом комплексе
Квартира в жилом комплексе
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Новые квартиры получат в 2019 году в рамках госпрограммы 335 переселенцев из аварийного жилья Дмитровского городского округа Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

"В 2019 в Дмитровском городском округе планируется расселить 335 жителей, проживающих в 126 аварийных помещениях площадью свыше 5,2 тысячи квадратных метров", - цитирует пресс-служба министра Руслана Тагиева.

Отмечается, что новостройки для переселенцев построены в поселках Яхрома, Останкино и Жуковка. Ранее сообщалось, что Сергиево-Посадский, Богородский и Дмитровский городские округа стали лидерами в Московской области по количеству расселяемого аварийного жилья в 2019 году в рамках государственной программы. Всего более 18 тысяч человек переедут из аварийного жилья в Подмосковье в ближайшие четыре года.
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