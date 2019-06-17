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РИА Новости

Sputnik Южная Осетия отметил 4-летие началом вещания на Ленингорский район

Вчера, 16:04
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© Sputnik / Наталья АйриянМеждународное агентство и радио Sputnik Южная Осетия
Международное агентство и радио Sputnik Южная Осетия
© Sputnik / Наталья Айриян
ЦХИНВАЛ, 17 июн – РИА Новости. Международное агентство и радио Sputnik Южная Осетия отметило в понедельник свое 4-летие началом вещания в Ленингорском районе республики.

"Сигнал нашей радиостанции на волне 106.3 FM теперь могут услышать в одном из самых отдаленных районов республики, для нас это знаковое событие", – отметил руководитель Sputnik Южная Осетия Виталий Раднаев.

За четыре года работы портал Sputnik Южная Осетия стал читаемым СМИ республики. В месяц его посещают в среднем около 400 000 уникальных пользователей, в день – около - 15 000. С началом вещания в Ленингорском районе вещание радио Южная Осетия охватило практически всю территорию республики.
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках в более чем 90 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в социальной сети Вэйбо превышает 10 миллионов. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
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