Sputnik Южная Осетия отметил 4-летие началом вещания на Ленингорский район

За четыре года работы портал Sputnik Южная Осетия стал читаемым СМИ республики. В месяц его посещают в среднем около 400 000 уникальных пользователей, в день – около - 15 000. С началом вещания в Ленингорском районе вещание радио Южная Осетия охватило практически всю территорию республики.

Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках в более чем 90 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в социальной сети Вэйбо превышает 10 миллионов. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.