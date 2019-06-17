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РИА Новости

СПЧ рекомендовал разработать план отказа от пластиковых пакетов в торговле

Вчера, 15:43
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CC BY 2.0 / velkr0 / bagsПолиэтиленовые пакеты
Полиэтиленовые пакеты
CC BY 2.0 / velkr0 / bags
Полиэтиленовые пакеты. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) рекомендует правительству разработать план поэтапного сокращения производства одноразовых пластиковых пакетов в сфере розничной торговли вплоть до полного их запрета, сообщается на сайте совета.
Отмечается, что СПЧ 20 марта провел специальное заседание, посвященное предотвращению образования отходов для успешной реализации национального проекта "Экология".
"Обеспечить разработку и утверждение нормативного правового акта, закрепляющего требования и меры по поэтапному сокращению (вплоть до полного запрета) производства одноразовых пластиковых пакетов в сфере розничной торговли", - приводится в сообщении рекомендация СПЧ правительству.
В Грузии запретили пластиковые пакеты
23 мая, 19:54
В Грузии запретили пластиковые пакеты Уже более 75 стран в мире ввели ограничение на производство пластиковых пакетов. С 1 апреля в Грузии за производство и распространение грозит штраф 500 лари. В России аналогичный закон планируют ввести только в 2025 году.
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