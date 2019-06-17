СПЧ рекомендовал разработать план отказа от пластиковых пакетов в торговле

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) рекомендует правительству разработать план поэтапного сокращения производства одноразовых пластиковых пакетов в сфере розничной торговли вплоть до полного их запрета, сообщается на сайте совета.
Отмечается, что СПЧ 20 марта провел специальное заседание, посвященное предотвращению образования отходов для успешной реализации национального проекта "Экология".
"Обеспечить разработку и утверждение нормативного правового акта, закрепляющего требования и меры по поэтапному сокращению (вплоть до полного запрета) производства одноразовых пластиковых пакетов в сфере розничной торговли", - приводится в сообщении рекомендация СПЧ правительству.