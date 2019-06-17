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РИА Новости

Премьер Молдавии попросила граждан сообщать о преступлениях Плахотнюка

Вчера, 15:37
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкЛидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк. Архивное фото
КИШИНЕВ, 17 июн — РИА Новости. Премьер Молдавии Майя Санду заявила на брифинге, что в ближайшее время будет создан телефон доверия, с помощью которого граждане смогут сообщать о злоупотреблениях со стороны главы Демпартии Владимира Плахотнюка.
"У меня сегодня нет доверия к прокуратуре, которая до сих пор находится под контролем Плахотнюка, создание независимой прокуратуры — это наша задача, а пока я прошу вас довериться мне. В скором времени мы назовем телефон доверия, чтобы все, у кого есть доказательства о преступлениях Плахотнюка и его приближенных, о его злоупотреблениях, об увольнениях из-за отказа поддержать Плахотнюка, должны нам представить их", - сказала Санду.
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Информация будет проверяться приближенными лицами Санду, а затем передана правоохранительным органам. Премьер просит всех руководителей государственных структур прекратить преследование подчиненных из-за политической принадлежности.
"Очистку организаций от старых практик и людей, вовлеченных в коррупционные схемы, невозможно провести за день, но иначе не получится изменить систему. Мы все знаем, что режим Плахотнюка осуществлял давление, мы готовы расследовать и дать оценку случившемуся при помощи независимых судей", - подчеркнула Санду.
Владимир Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. Сейчас он лидер Демократической партии страны. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС 15 июня пересмотрел и отменил свои решения о роспуске парламента, проведении досрочных выборов и признании незаконным правительства Санду.
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