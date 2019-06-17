Премьер Молдавии попросила граждан сообщать о преступлениях Плахотнюка

КИШИНЕВ, 17 июн — РИА Новости. Премьер Молдавии Майя Санду заявила на брифинге, что в ближайшее время будет создан телефон доверия, с помощью которого граждане смогут сообщать о злоупотреблениях со стороны главы Демпартии Владимира Плахотнюка.

"У меня сегодня нет доверия к прокуратуре, которая до сих пор находится под контролем Плахотнюка, создание независимой прокуратуры — это наша задача, а пока я прошу вас довериться мне. В скором времени мы назовем телефон доверия, чтобы все, у кого есть доказательства о преступлениях Плахотнюка и его приближенных, о его злоупотреблениях, об увольнениях из-за отказа поддержать Плахотнюка, должны нам представить их", - сказала Санду.

Информация будет проверяться приближенными лицами Санду, а затем передана правоохранительным органам. Премьер просит всех руководителей государственных структур прекратить преследование подчиненных из-за политической принадлежности.

"Очистку организаций от старых практик и людей, вовлеченных в коррупционные схемы, невозможно провести за день, но иначе не получится изменить систему. Мы все знаем, что режим Плахотнюка осуществлял давление, мы готовы расследовать и дать оценку случившемуся при помощи независимых судей", - подчеркнула Санду.

Владимир Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. Сейчас он лидер Демократической партии страны. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России.