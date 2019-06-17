Программа "Аэрофлот бонус" вновь удостоена престижных наград Freddie Awards

МОСКВА, 17 июн – ПАО "Аэрофлот". Программа лояльности Аэрофлота стала обладательницей международной премии Freddie Awards 2019 в двух номинациях: "Лучшая программа элитного уровня" (Best Elite Program) и "Лучший клиентский сервис" (Best Customer Service).

Церемония награждения прошла в американском городе Форт-Уэрт (штат Техас).

Победители этого года в шести категориях были выявлены по итогам онлайн-голосования в трех регионах мира — Северная и Южная Америка, Европа/Африка, Ближний Восток/Азия/Океания. В исследовании приняли участие свыше 7,1 млн человек из 237 стран мира. Отдать свой голос за лучшую программу лояльности можно было в период с 15 февраля по 31 марта 2019 года.

Объективность результатов достигается не только широким кругом участников, но и справедливой системой подсчета голосов, учитывающей поправку на размер компании-номинанта.

Премия Freddie Awards была учреждена в 1988 году редакцией ведущего отраслевого журнала InsideFlyer и на сегодняшний день является одной из самых авторитетных наград в сфере программ лояльности. Знаменитая статуэтка "Freddie" стала символом признания высочайшего мирового уровня, достигнутого в этой области лучшими авиакомпаниями. Кроме того, оцениваются достижения гостиниц и платежных систем, которые способны предложить условия, утраивающие самых искушенных путешественников.

"Аэрофлот Бонус" является крупнейшей программой лояльности в России и странах СНГ. На данный момент программа насчитывает 9 млн участников. За полеты на рейсах Аэрофлота, его дочерних компаний "Россия" и "Аврора" или авиакомпаний альянса SkyTeam участнику программы начисляются мили. Также участники копят мили, приобретая товары и услуги у партнеров программы "Аэрофлот Бонус". Мили можно использовать на премиальный билет, повышение класса обслуживания или обменять на многочисленные премии партнеров.

Организаторы премии Freddie Awards традиционно выделяют удобство использования накопленных миль и высокий уровень сервиса Аэрофлота.

Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 55,7 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.