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РИА Новости

Размер госдолга Италии достиг исторического максимума

Вчера, 15:19
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид города Рима
Вид города Рима
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вид города Рима. Архивное фото
РИМ, 17 июн - РИА Новости, Сергей Старцев. Размер государственного долга Италии в апреле текущего года побил очередной рекорд и достиг исторического максимума — 2,373 триллиона евро, сообщил в понедельник центральный банк страны Bankitalia.
По сравнению с мартом суверенная задолженность Италии выросла на 14,8 миллиарда евро. Это произошло прежде всего за счет повышения расходов центральной государственной администрации, которые увеличились на 13,9 миллиарда евро.
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Ведущая итальянская организация по защите прав потребителей Codacons сообщила в этой связи, что в настоящее время на каждого гражданина страны приходится более 39 тысяч евро государственной задолженности, тогда как на каждую итальянскую семью – более 93 тысяч евро. "Все это происходит на фоне снижения ВВП, при этом экономические показатели по различным отраслям - от торговли до промышленности - регистрируют негативную тенденцию", - указывается в сообщении Codacons.
Европейская комиссия 5 июня официально уведомила, что считает обоснованным введение процедуры корректировки ситуации с чрезмерно высоким государственным долгом Италии. Соответственное сообщение было направлено в Рим, до 20 июня правительство Италии должно направить ответ по данному поводу в ЕК.
Так называемая процедура чрезмерного дефицита бюджета (EDP) представляет собой процесс выработки для страны ЕС программы по возвращению к нормальной динамике и уровням показателей дефицита бюджета и/или госдолга, которые не должны превышать 3% ВВП и 60% ВВП соответственно. За нарушение программы нормализации на страну может быть наложены санкции в размере 0,2% ВВП.
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Согласно данным ЕК, соотношение госдолга к ВВП Италии в 2018 году составило 132,2%, это второй по величине показатель в Евросоюзе и один из крупнейших в мире. По мнению ЕК, такая задолженность Италии представляет собой существенный источник уязвимости для ее экономики, и решительное сокращение госдолга должно оставаться приоритетом экономической политики.
В конце мая заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис констатировал, что Италия сейчас - самая медленно растущая экономика в ЕС. Кроме того, Еврокомиссией был существенно понижен прогноз роста ВВП страны. В частности, согласно последнему, весеннему экономическому прогнозу ЕК, ВВП Италии вырос в 2018 году на 0,9%, ожидания на 2019 год – подъем всего на 0,1%, а на 2020 год - на 0,7%.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте на прошлой неделе выразил уверенность в том, что Рим и ЕК смогут найти решение проблемы сокращения крупного государственного долга страны, не прибегая к процедуре принудительного снижения суверенной задолженности.
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ИталияЭкономика
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