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РИА Новости

Медведев распорядился подготовить кадры для новых регионов Дальнего Востока

Вчера, 15:13
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 17 июня 2019
Председатель правительства РФ РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 17 июня 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ГОРКИ, 17 июн - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение, предполагающее изменения в программе подготовки кадров для Дальнего Востока, в Бурятии появится филиал Московского авиационного института, а в Забайкалье откроют филиал МИСиС.
"Я подписал распоряжения, касающиеся развития Дальневосточного округа. Во-первых, это распоряжение, которое вносит изменения в программу подготовки кадров для ключевых отраслей экономики на период до 2025 года внутри этого большого макрорегиона", - сообщил Медведев в понедельник на совещании с вице-премьерами.
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Он отметил, что в Бурятии и Забайкальском крае, которые в прошлом году вошли в состав ДВФО, работают крупные промышленные предприятия, им нужны специалисты, которые будут запускать новые проекты и создавать современную образовательную базу.
"В Бурятии появится филиал Московского авиационного института - он будет создан на базе Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления, а в Забайкальском крае начнёт работу филиал МИСиС", - уточнил премьер.
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