Медведев распорядился подготовить кадры для новых регионов Дальнего Востока

ГОРКИ, 17 июн - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение, предполагающее изменения в программе подготовки кадров для Дальнего Востока, в Бурятии появится филиал Московского авиационного института, а в Забайкалье откроют филиал МИСиС.

"Я подписал распоряжения, касающиеся развития Дальневосточного округа. Во-первых, это распоряжение, которое вносит изменения в программу подготовки кадров для ключевых отраслей экономики на период до 2025 года внутри этого большого макрорегиона", - сообщил Медведев в понедельник на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что в Бурятии и Забайкальском крае, которые в прошлом году вошли в состав ДВФО, работают крупные промышленные предприятия, им нужны специалисты, которые будут запускать новые проекты и создавать современную образовательную базу.