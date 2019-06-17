К концу года на Камчатке выйдет на полную мощность крупный свинокомплекс

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 июн - РИА Новости. В Елизовском районе Камчатского края к концу года выйдет на полную мощность рассчитанный на 36 тысяч голов свинокомплекс, который позволит на 70% обеспечить жителей края свининой местного производства, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
Он напомнил, что первая очередь предприятия была построена в 2011 году, а в 2016 году приступили к строительству второй очереди. На сегодняшний день производство работает на 85% от плановых объемов, а к концу осени предприятие заработает на полную мощность.
По мнению губернатора края Владимира Илюхина, ввод в эксплуатацию свинокомплекса полного производственного цикла позволит не только снизить стоимость охлажденной свинины для камчатцев, но и поддержать развитие крестьянско-фермерских хозяйств в Камчатском крае.
"Благодаря реализации этого проекта будет решена проблема обеспечения жителей Камчатки охлажденной свининой. Кроме того, это серьезный шаг вперед для перерабатывающего производства, которое будет работать на этом сырье: создание новых рабочих мест и насыщение рынка мясной продукции. Ценовая политика, которой сегодня придерживается компания-производитель, достаточно лояльна к покупателю. Ведется сбалансированная системная работа, в которой участвуют, в том числе, соседние дальневосточные субъекты: мясо и мясная продукция поставляются на Чукотку, задействованы возможности Приморского края по выращиванию кормовой базы и ее доставке на Камчатку", – сказал глава региона.