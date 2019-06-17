К концу года на Камчатке выйдет на полную мощность крупный свинокомплекс

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 июн - РИА Новости. В Елизовском районе Камчатского края к концу года выйдет на полную мощность рассчитанный на 36 тысяч голов свинокомплекс, который позволит на 70% обеспечить жителей края свининой местного производства, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.

Он напомнил, что первая очередь предприятия была построена в 2011 году, а в 2016 году приступили к строительству второй очереди. На сегодняшний день производство работает на 85% от плановых объемов, а к концу осени предприятие заработает на полную мощность.

По мнению губернатора края Владимира Илюхина, ввод в эксплуатацию свинокомплекса полного производственного цикла позволит не только снизить стоимость охлажденной свинины для камчатцев, но и поддержать развитие крестьянско-фермерских хозяйств в Камчатском крае.