Депутаты хотят изменить режим работы Думы на время прямой линии с Путиным

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Окончательное решение по режиму работы Государственной думы в четверг в связи с прямой линией с президентом РФ Владимиром Путиным будет принято в среду, пожелания об изменении графика работы ГД высказывали депутаты, заявил журналистам первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
"Такие пожелания депутаты высказывали, мы обсудим это сегодня предварительно на Совете Государственной думы, и думаю, что в среду будет принято окончательное решение", - заявил Исаев, отвечая на вопрос об изменении графика работы ГД в связи с прямой линией.
Трансляция прямой линии начнется 20 июня в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Прямая трансляция также будет доступна и пользователям соцсетей. Прием вопросов начался с 8.00 мск 9 июня и продлится вплоть до окончания программы 20 июня.