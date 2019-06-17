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РИА Новости

Депутаты хотят изменить режим работы Думы на время прямой линии с Путиным

Вчера, 14:46
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ /
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Окончательное решение по режиму работы Государственной думы в четверг в связи с прямой линией с президентом РФ Владимиром Путиным будет принято в среду, пожелания об изменении графика работы ГД высказывали депутаты, заявил журналистам первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
"Такие пожелания депутаты высказывали, мы обсудим это сегодня предварительно на Совете Государственной думы, и думаю, что в среду будет принято окончательное решение", - заявил Исаев, отвечая на вопрос об изменении графика работы ГД в связи с прямой линией.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 14:30
К прямой линии с Путиным поступило уже более 700 тысяч обращений
Трансляция прямой линии начнется 20 июня в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Прямая трансляция также будет доступна и пользователям соцсетей. Прием вопросов начался с 8.00 мск 9 июня и продлится вплоть до окончания программы 20 июня.
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Андрей ИсаевГосдума РФВладимир ПутинРоссия
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