Депутаты хотят изменить режим работы Думы на время прямой линии с Путиным

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Окончательное решение по режиму работы Государственной думы в четверг в связи с прямой линией с президентом РФ Владимиром Путиным будет принято в среду, пожелания об изменении графика работы ГД высказывали депутаты, заявил журналистам первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Такие пожелания депутаты высказывали, мы обсудим это сегодня предварительно на Совете Государственной думы, и думаю, что в среду будет принято окончательное решение", - заявил Исаев, отвечая на вопрос об изменении графика работы ГД в связи с прямой линией.