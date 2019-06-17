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РИА Новости
Туризм

Правительство утвердило требования к использованию электронных турпутевок

Вчера, 14:38
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкФестиваль Турции
Фестиваль Турции
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Правительство утвердило требования к использованию электронных путевок туроператором, турагентом и туристом, а также правила обмена информацией в режиме онлайн между поставщиками туруслуг и потребителями, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Кроме того, утверждаются правила "обмена информацией в электронной форме между туроператором, турагентом и туристом и (или) иным заказчиком при реализации туристического продукта", следует из документа.
Потребитель сможет в режиме онлайн передавать поставщику туристических услуг заявку о заключении договора и документы, необходимые для него.
Сделать это можно будет путем размещения их на сайте туроператора или турагента с использованием простой электронной подписи (в виде комбинации из логина и пароля), выданной поставщиком услуг или при личном приеме.
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