Правительство утвердило требования к использованию электронных турпутевок

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Правительство утвердило требования к использованию электронных путевок туроператором, турагентом и туристом, а также правила обмена информацией в режиме онлайн между поставщиками туруслуг и потребителями, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, утверждаются правила "обмена информацией в электронной форме между туроператором, турагентом и туристом и (или) иным заказчиком при реализации туристического продукта", следует из документа.

Потребитель сможет в режиме онлайн передавать поставщику туристических услуг заявку о заключении договора и документы, необходимые для него.