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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Молодые предприниматели из КНР и России обсудили в Харбине вопросы бизнеса

Вчера, 14:01
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МОСКВА, 17 июн - Проект "Россия-Китай: главное". Свыше полутысячи начинающих предпринимателей из России и Китая в воскресенье в Харбине обсудили поддержку молодёжи в формировании успешного бизнеса.
Расширение сферы сотрудничества, создание новых каналов обмена, углубление связей в инновационной и предпринимательской деятельности особенно важны в год 70-летия дипотношений КНР и России, заявил начальник Китайского международного центра молодежных обменов Ма Синмин. Он отметил, что молодые бизнесмены двух стран должны воспользоваться новыми возможностями, демонстрировать свои новые успехи и стремиться служить примером для остальных.
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Россия-Китай: ГлавноеЭкономика
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