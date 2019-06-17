Молодые предприниматели из КНР и России обсудили в Харбине вопросы бизнеса

Расширение сферы сотрудничества, создание новых каналов обмена, углубление связей в инновационной и предпринимательской деятельности особенно важны в год 70-летия дипотношений КНР и России, заявил начальник Китайского международного центра молодежных обменов Ма Синмин. Он отметил, что молодые бизнесмены двух стран должны воспользоваться новыми возможностями, демонстрировать свои новые успехи и стремиться служить примером для остальных.