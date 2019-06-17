Китайско-российский торгово-экономический индекс презентовали в Харбине

МОСКВА, 17 июн - Проект "Россия-Китай: главное". Китайско-российский торгово-экономический индекс, получивший название Харбинского, был представлен в воскресенье в Харбине.
По мнению главного эксперта Института стратегии северо-восточной Азии при Академии общественных наук Хэйлунцзяна Ма Юцзюнь, индекс не только всесторонне отражает картину сотрудничества региона с Россией, но и указывает направления его развития.ь, сочетающий эти измерители, разработан Китайским экономическим информационным обществом, Китайской академией общественных наук, Китайским народным университетом и Университетом международного бизнеса и экономики Китая.
Помнению главного эксперта Института стратегии северо-восточной Азии при Академии общественных наук Хэйлунцзяна Ма Юцзюнь, индекс не только всесторонне отражает картину сотрудничества региона с Россией, но и указывает направления его развития.