Китайско-российский торгово-экономический индекс презентовали в Харбине

По мнению главного эксперта Института стратегии северо-восточной Азии при Академии общественных наук Хэйлунцзяна Ма Юцзюнь, индекс не только всесторонне отражает картину сотрудничества региона с Россией, но и указывает направления его развития.ь, сочетающий эти измерители, разработан Китайским экономическим информационным обществом, Китайской академией общественных наук, Китайским народным университетом и Университетом международного бизнеса и экономики Китая.