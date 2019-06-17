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РИА Новости

В Новокузнецке сняли с рейса двоих авиадебоширов

Вчера, 13:50
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КЕМЕРОВО, 17 июн – РИА Новости. Двоих пассажиров, находившихся в состоянии алкогольного опьянения и устроивших дебош на борту самолета в аэропорту Новокузнецка, сняли с рейса, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
В Новокузнецкий линейный отдел МВД России поступило сообщение о том, что на борт самолета, следующего в аэропорт Домодедово (Москва), требуется наряд полиции из-за неадекватного поведения двоих пассажиров, находившихся в салоне воздушного судна с видимыми признаками опьянения, которые выражались нецензурной бранью.
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Сотрудники транспортной полиции задержали нарушителей общественного порядка и доставили их в дежурную часть. В отношении 41-летнего задержанного составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 КоАП (Мелкое хулиганство). Второй - 43-летний мужчина - привлечен к ответственности за правонарушение, предусмотренное статьей 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения).
"В настоящее время собранные сотрудниками транспортной полиции материалы о правонарушениях направлены для рассмотрения в суд", – говорится в сообщении.
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МВД РоссииМВД РФДомодедово (аэропорт)Сибирский ФОРоссияПроисшествия
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