Глава ДНР заявил об угрозе срыва урегулирования конфликта в Донбассе

ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе находится под угрозой срыва.

Ранее в ДНР заявили, что в ночь на 17 июня украинские силовики в очередной раз устроили масштабные провокации с применением тяжелого вооружения. Под обстрел попали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

"Сейчас вопрос мирного урегулирования гражданского конфликта в Донбассе находится под угрозой срыва. Мы призываем мировую общественность напрямую вмешаться во внутреннюю политику Украины и принудить Киев к миру, к диалогу, к конструктивному решению всех острых вопросов", - говорится в сообщении Пушилина, опубликованным на его официальном сайте.

Пушилин отметил, что конфликт обостряется с каждым днем.

"Ситуация на линии разграничения становится все жестче и кровопролитней. Сегодня именно Киев несет ответственность за эскалацию конфликта и усиление интенсивности обстрелов мирных территорий", - подчеркнул Пушилин.