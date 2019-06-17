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РИА Новости
Туризм

Эксперты выяснили, какие туры в Чехию будут востребованы в этом сезоне

Вчера, 17:25
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид на Прагу
Вид на Прагу
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российские туристы, отправляющиеся в Чехию, все чаще выбирают комбинированные туры. По оценкам экспертов, около 13% путешественников оплачивают программы, включающие посещение нескольких городов и ближайших стран, сообщает АТОР.
Туроператоры отмечают увеличение интереса клиентов к путевкам, позволяющим за одну поездку побывать не только в Чехии, но и в Австрии, Венгрии, Германии и Словакии.
По данным Национального туристического управления Чехии, в период с января по март страну посетило более 130 тысяч россиян, что на 8,9% меньше, чем за тот же период прошлого года. Наша страна занимает четвертое место по объему турпотока после Германии (418,6 тысячи человек), Словакии (143,1 тысячи) и Польши (136,9 тысячи человек).
Участники рынка объясняют общее уменьшение спроса на туры в Чехию сокращением авиаперевозки, снижением доходов россиян, а также достаточно высокой стоимостью размещения в отелях, которую обеспечивает растущий турпоток из Китая.
Всего за первый квартал 2019 года Чехию посетили более двух миллионов туристов, что на 0,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Прага
5 июня, 14:08
Россияне стали реже посещать Чехию
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Ассоциация туроператоров РоссииТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмГерманияЧехияАвстрияСловакияВенгрия
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