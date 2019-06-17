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РИА Новости

Врач прокомментировал список регионов с наибольшей распространенностью рака

Вчера, 13:27
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© РИА Новости / Денис АбрамовСимуляция плана лучевого лечения в онкологическом диспансере
Симуляция плана лучевого лечения в онкологическом диспансере
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Академик РАН, врач-онколог Игорь Решетов прокомментировал опубликованный Минздравом список российских регионов с наибольшей распространенностью рака.
Согласно данным ведомства, наибольшее число случаев онкологических заболеваний в 2018 году было зафиксировано в Курской области и Мордовии. Кроме того, высокие показатели наблюдаются в Краснодарском крае, Калужской и Псковской областях.
По мнению Решетова, полученные данные говорят скорее о том, что в перечисленных регионах "хорошо поставлен учет".
"Эти выводы — исключительно результат статистической работы", - подчеркнул медик в интервью РЕН ТВ.
Как добавил Решетов, беспокойство должны вызывать не показатели, а вопрос о том, как собрать более полноценные сведения о состоянии онкологических больных в других частях страны.
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