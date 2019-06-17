Врач прокомментировал список регионов с наибольшей распространенностью рака

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Академик РАН, врач-онколог Игорь Решетов прокомментировал опубликованный Минздравом список российских регионов с наибольшей распространенностью рака.

Согласно данным ведомства, наибольшее число случаев онкологических заболеваний в 2018 году было зафиксировано в Курской области и Мордовии. Кроме того, высокие показатели наблюдаются в Краснодарском крае, Калужской и Псковской областях.

По мнению Решетова, полученные данные говорят скорее о том, что в перечисленных регионах "хорошо поставлен учет".

"Эти выводы — исключительно результат статистической работы", - подчеркнул медик в интервью РЕН ТВ.