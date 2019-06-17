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РИА Новости

Путин находится в финальной стадии подготовки к прямой линии, заявил Песков

Вчера, 13:10
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным". Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин находится на финальной стадии подготовки к прямой линии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня президент уже непосредственно в финальную стадию вступает подготовки прямой линии, которая, как вы знаете, запланирована на полдень 20 июня, в четверг", - сказал Песков журналистам.
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
16 июня, 19:06
К прямой линии с Путиным поступило почти 600 тысяч обращений
Ранее сообщалось, что по состоянию на 15.00 16 июня к прямой линии с президентом поступило почти 600 тысяч обращений. Согласно статистике обращений, 354607 из них поступило по телефону, 160926 - в смс. Еще 27469 обращений было отправлено при помощи приложения, 21056 - из социальных сетей. Кроме того, 20950 обращений - это письма на сайт, а 14119 человек написали ммс-сообщения.
Задать вопрос главе государства можно по телефону, посредством смс или ммс, а также через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) или специальное приложение. Кроме того, обращения принимаются через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Непосредственно во время эфира выйти на прямую связь со студией смогут пользователи приложений "Москва - Путину" и "ОК Live".
Трансляция прямой линии начнется 20 июня в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Прямая трансляция также будет доступна и пользователям соцсетей. Прием вопросов начался с 8.00 мск 9 июня и продлится вплоть до окончания программы 20 июня.
Прямая линия с президентом России в 2018 году продолжалась 4 часа 20 минут. Всего поступило более 2 миллионов обращений, глава государства ответил на 73 вопроса. В основном вопросы, которые задавали главе государства на прошлой прямой линии, касались социальных проблем в сфере ЖКХ, экономики, спорта. Президенту также задавали необычные вопросы о деятельности блогеров, закрытии некоторых социальных сетей, криптовалюте, его преемнике, вере в бога.
Сотрудница колл-центра Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
15 июня, 03:24
В кабмине заявили о готовности к вопросам Путина во время прямой линии
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