Путин находится в финальной стадии подготовки к прямой линии, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным". Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин находится на финальной стадии подготовки к прямой линии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня президент уже непосредственно в финальную стадию вступает подготовки прямой линии, которая, как вы знаете, запланирована на полдень 20 июня, в четверг", - сказал Песков журналистам.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 15.00 16 июня к прямой линии с президентом поступило почти 600 тысяч обращений. Согласно статистике обращений, 354607 из них поступило по телефону, 160926 - в смс. Еще 27469 обращений было отправлено при помощи приложения, 21056 - из социальных сетей. Кроме того, 20950 обращений - это письма на сайт, а 14119 человек написали ммс-сообщения.

Задать вопрос главе государства можно по телефону, посредством смс или ммс, а также через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) или специальное приложение. Кроме того, обращения принимаются через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Непосредственно во время эфира выйти на прямую связь со студией смогут пользователи приложений "Москва - Путину" и "ОК Live".

Трансляция прямой линии начнется 20 июня в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Прямая трансляция также будет доступна и пользователям соцсетей. Прием вопросов начался с 8.00 мск 9 июня и продлится вплоть до окончания программы 20 июня.