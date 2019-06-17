В Госдуме оценили заявление глав МИД ЕС о безопасности в Черном море

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Заявление ЕС об обеспокоенности вызовами безопасности в Черном море направлено на создание неблагоприятного фона вокруг РФ для возможности антироссийский действий и оправдания присутствия США в регионе, проблем с безопасностью в Черном море в настоящее время нет, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Ранее в понедельник главы МИД ЕС одобрили заявление по вопросам сотрудничества в Черном море, выразив обеспокоенность вызовами безопасности в регионе, подтвердив позицию непризнания в отношении Крыма, а также заявив о необходимости должным образом финансировать политику на этом направлении, которое приобретает стратегическое для ЕС значение. При этом министры "рекомендуют укреплять связи между "Черноморской синергией" и другими стратегиями и политикой ЕС, имеющими отношение к региону, в частности со стратегией ЕС для Дунайского региона", особенно в области "транспорта и энергетики".

"Я думаю, что все вопросы, в конечном итоге, сводятся к газу и энергоресурсам, ну и попытка в очередной раз собрать какой-то неблагоприятный фон, в котором необходимо будет обвинить Российскую Федерацию, на основании чего это будет оправдывать какие-то антироссийские действия или заявления. Просто-напросто Америка пытается объяснить свое присутствие там, ну и для этого их вассалы в очередной раз что-то будут озвучивать в качестве какой-то такой потребности и необходимости", - сказал Шерин РИА Новости.

При этом он отметил, что обстановка в Черном море в настоящее время спокойная.