В Госдуме оценили заявление глав МИД ЕС о безопасности в Черном море

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Заявление ЕС об обеспокоенности вызовами безопасности в Черном море направлено на создание неблагоприятного фона вокруг РФ для возможности антироссийский действий и оправдания присутствия США в регионе, проблем с безопасностью в Черном море в настоящее время нет, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
Ранее в понедельник главы МИД ЕС одобрили заявление по вопросам сотрудничества в Черном море, выразив обеспокоенность вызовами безопасности в регионе, подтвердив позицию непризнания в отношении Крыма, а также заявив о необходимости должным образом финансировать политику на этом направлении, которое приобретает стратегическое для ЕС значение. При этом министры "рекомендуют укреплять связи между "Черноморской синергией" и другими стратегиями и политикой ЕС, имеющими отношение к региону, в частности со стратегией ЕС для Дунайского региона", особенно в области "транспорта и энергетики".
"Я думаю, что все вопросы, в конечном итоге, сводятся к газу и энергоресурсам, ну и попытка в очередной раз собрать какой-то неблагоприятный фон, в котором необходимо будет обвинить Российскую Федерацию, на основании чего это будет оправдывать какие-то антироссийские действия или заявления. Просто-напросто Америка пытается объяснить свое присутствие там, ну и для этого их вассалы в очередной раз что-то будут озвучивать в качестве какой-то такой потребности и необходимости", - сказал Шерин РИА Новости.
При этом он отметил, что обстановка в Черном море в настоящее время спокойная.
"Я думаю, что у Российской Федерации на Черном море достаточно сил и средств для того, чтобы обеспечить безопасность своего государства и законных интересов наших партнеров. С безопасностью в Черном море я не вижу никаких проблем, там нет никаких пиратских захватов судов, там нет боевых действий, абсолютно спокойная ситуация. Единственное, что может беспокоить вассалов Соединенных Штатов Америки из европейских организаций, это то, что Российская Федерация взаимовыгодно сотрудничает с Турцией, в том числе", - считает парламентарий.