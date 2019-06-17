Песков: США не сформулировали предложения по переговорам Путина и Трампа

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американская сторона до сих пор не сформулировала предложения по возможным переговорам лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите стран "большой двадцатки" в Осаке, однако нельзя исключить их встречи "на ногах".

"Никаких новостей относительно возможной полноформатной встречи президентов Путина и Трампа в Осаке нет. Это означает, что до сих пор американская сторона не сформулировала какие-либо инициативы или предложения на этот счет. Поэтому, конечно, учитывая, что и президент Трамп и президент Путин будут принимать участие в "двадцатке", нельзя исключать в любом случае их общения "на ногах" краткого, но это не будет являться полноформатной встречей", - сказал Песков.