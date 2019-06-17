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РИА Новости

Песков: США не сформулировали предложения по переговорам Путина и Трампа

Вчера, 13:05
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в президентском дворце в Хельсинки
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в президентском дворце в Хельсинки
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в президентском дворце в Хельсинки. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американская сторона до сих пор не сформулировала предложения по возможным переговорам лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите стран "большой двадцатки" в Осаке, однако нельзя исключить их встречи "на ногах".
"Никаких новостей относительно возможной полноформатной встречи президентов Путина и Трампа в Осаке нет. Это означает, что до сих пор американская сторона не сформулировала какие-либо инициативы или предложения на этот счет. Поэтому, конечно, учитывая, что и президент Трамп и президент Путин будут принимать участие в "двадцатке", нельзя исключать в любом случае их общения "на ногах" краткого, но это не будет являться полноформатной встречей", - сказал Песков.
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Главы двух государств впервые увиделись на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года. Впоследствии прошла двусторонняя встреча в Хельсинки, а также состоялась короткая беседа на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе в ноябре 2018 года.
Саммит "большой двадцатки" в японской Осаке пройдет 28-29 июня.
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