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РИА Новости

Южная Корея выразила удовлетворенность контактами с Россией по КНДР

Вчера, 12:35
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 17 июня 2019
Министр иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 17 июня 2019
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Южная Корея удовлетворена тем, как идут контакты с Россией, заявила министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва.
"Что касается ситуации на Корейском полуострове, мы удовлетворены тем, что у нас тесные контакты по этому вопросу", - сказала она на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Президент РФ Владимир Путин
15 июня, 09:13
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Ранее глава Национального собрания Республики Корея Мун Хи Сан заявил, что Сеул надеется, что Россия задействует свой опыт в сфере разоружения и налаженные контакты с КНДР для решения ядерной проблемы Корейского полуострова.
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Южная КореяКНДРРоссияВ мире
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