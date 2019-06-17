Южная Корея выразила удовлетворенность контактами с Россией по КНДР

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Южная Корея удовлетворена тем, как идут контакты с Россией, заявила министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва.

"Что касается ситуации на Корейском полуострове, мы удовлетворены тем, что у нас тесные контакты по этому вопросу", - сказала она на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.