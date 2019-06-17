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РИА Новости
Фестиваль "Спасская башня"

Египетский оркестр задействует в выступлении на "Спасской башне" колесницу

Вчера, 12:33
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© Фото : Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"Военный симфонический оркестр Египта
Военный симфонический оркестр Египта
© Фото : Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Военный симфонический оркестр Египта примет участие в фестивале "Спасская башня" и начнет свое выступление с "Марша победителей" из оперы "Аида" Джузеппе Верди, движение строя возглавит колесница, сообщили РИА Новости в оргкомитете фестиваля.
"В международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" - 2019 примет участие Военный симфонический оркестр Египта… Коллектив выйдет на брусчатку Красной площади под знаменитый "Марш победителей" из оперы "Аида" Джузеппе Верди", - говорится в сообщении.
Международный кельтский оркестр волынок и барабанов на Спасской башне
5 июня, 14:32
Оркестр волынок и барабанов выступит на "Спасской башне"
Отмечается, что во время исполнения музыканты продемонстрируют сложное построение в виде египетского иероглифа "анх" (его также называют "египетским крестом"). Движение строя возглавит колесница, а замыкать его будет древнеегипетский обелиск.
"Выполняя еще одно построение в виде плоской шестиступенчатой пирамиды фараона Джосера, оркестр исполнит египетскую песню "С чего начнем рассказ?" вместе с солистом оркестра Абдельхалимом Хафеза. В заключительной части программы прозвучит "Марш Радецкого" Иоганна Штрауса-старшего, которым традиционно заканчивается каждый новогодний концерт Венского филармонического оркестра", - рассказали в оргкомитете.
В 2019 году "Спасская башня " пройдет 12-й раз. За 11 лет фестиваль принял более 160 коллективов из 54 стран, стал крупнейшим международным культурным проектом России и вошел в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира (с 1950 года в Шотландии проходит военно-музыкальный фестиваль Edinburgh Military Tattoo, а в Швейцарии с 2006 года - Basel Military Tattoo).
Медиагруппа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня".
Салют на международном военно-музыкальном фестиваль Спасская башня
30 мая, 08:14
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Фестиваль "Спасская башня"МоскваЕгипет
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