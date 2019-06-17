В Подмосковье запустили интернет-портал для абитуриентов

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Информационный ресурс для абитуриентов "Учись и работай в Подмосковье" запущен в Московской области, говорится в пресс-релизе регионального министерства образования.

"Это - удобный ресурс для абитуриентов. На сайте можно выбрать место для обучения по различным критериям, будь то направление подготовки или территориальное месторасположение образовательного учреждения. Совсем скоро в регионе стартует приемная кампания. Мы ждем в ряды подмосковных студентов новых ребят", - цитирует пресс-служба зампредседателя правительства Подмосковья - регионального министра образования Ольгу Забралову.