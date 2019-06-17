Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T12:28Z
https://ria.ru/20190617/1555627377.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/154029/65/1540296594_0:419:4076:2712_1036x0_80_0_0_290287c7deedd46b6999fe36d219f175.jpg
РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье запустили интернет-портал для абитуриентов

Вчера, 12:28
55
CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / StockSnap /
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Информационный ресурс для абитуриентов "Учись и работай в Подмосковье" запущен в Московской области, говорится в пресс-релизе регионального министерства образования.
"Это - удобный ресурс для абитуриентов. На сайте можно выбрать место для обучения по различным критериям, будь то направление подготовки или территориальное месторасположение образовательного учреждения. Совсем скоро в регионе стартует приемная кампания. Мы ждем в ряды подмосковных студентов новых ребят", - цитирует пресс-служба зампредседателя правительства Подмосковья - регионального министра образования Ольгу Забралову.
Отмечается, что на сайте student.mosreg.ru собрана необходимая для абитуриентов информация обо всех подмосковных колледжах и вузах с их адресами и контактными телефонами, а также перечнем специальностей и направлений.
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяОбщество
Рекомендуем
Дети в плацкартном вагоне
Многодетным семьям МО дали скидку на билеты в поездах дальнего следования
РИА
Новости
Пресс-конференция, посвященная релизу XIX рейтинга Топ-1000 российских менеджеров в пресс-центре МИА Россия сегодня
Топ-менеджеры поделятся мнениями о будущем профессий
Квартира в жилом комплексе
В Дмитровском горокруге в новое жилье переедут 335 человек
Ученики на уроке в школе
В подмосковном Ступино в III квартале 2019 года построят школу на 600 мест
Лента
новостей
Эксперты рассказали, какие профессии популярны у абитуриентов в 2019 году
Девушка читает на пляже
В Лотошинском городском округе могут создать прибрежную рекреационную зону
Клавиатура компьютера
Россиянам хотят с 2021 года разрешить поступать в вузы онлайн
Международный форум волонтеров-медиков пройдет в Иваново
Международный форум волонтеров-медиков пройдет в Иваново
Почти 300 многодетным семьям городского округа Истра выделят землю
Вид на озеро
Озера Лотошинского района признают особо охраняемой природной территорией
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Никитин проверил благоустройство парка "Лебединый рай" в Выксе
Магазин Xiaomi в Москве
Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
Мост через Волгу в Твери
Руденя: потенциал водного туризма в Тверской области огромен
Ребенка из Подмосковья госпитализировали из-за клещевого энцефалита
Военнослужащие армии США
СМИ: США отправят дополнительные войска на Ближний Восток
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Эксперты рассказали, где в России самая дорогая и дешевая клубника
03:52Эксперты развенчали миф об "обитателях-мутантах" в Москве-реке
03:50Эксперимент по маркировке шин проведут в России с 20 июня по 30 ноября
03:45Россиянам хотят с 2021 года разрешить поступать в вузы онлайн
03:45В МЧС рассказали, как бороться с тополиным пухом
03:41Исследование: лишь 47% россиян заявили о планах своих детей поступить в вуз
03:38Эксперты рассказали о ценах на выпускной наряд для юношей и девушек
03:34В США считают необходимым увеличить время отдыха пилотов между рейсами
03:31Опрос показал, как россияне относятся к воспитанию ребенка отцом
03:30Эксперты назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж
03:27Эксперты рассказали, какие профессии популярны у абитуриентов в 2019 году
03:24На Чукотке произошло короткое замыкание в вертолете Ми-8
03:22Суд признал гражданина Ливии виновными в атаке на посла США в Бенгази
03:22Роботу "Федору" сделают необычное "кресло" для полета в космос
03:09В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:08В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
03:02В Минприроды рассказали, когда выпустят косаток из "китовой тюрьмы"
02:51Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
02:42Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера
02:32Власти Венесуэлы обвинили Гуаидо в коррупционном сговоре
Лента новостейМолния