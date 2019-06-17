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РИА Новости

В Кировской области супружескую пару насмерть забили отверткой и ножом

Вчера, 12:27
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Двое жителей Кировской области задержаны по подозрению в убийстве супружеской пары отверткой и ножом, сообщает СУСК РФ по региону.
Вечером 14 июня в следственные органы поступило сообщение о том, что в деревне Средняя Тойма Вятскополянского района Кировской области обнаружены тела 49-летней женщины и 53-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.
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"По версии следствия, двое местных жителей в ходе распития спиртных напитков совместно с потерпевшими нанесли ножом и отверткой множество колото-резаных ран в область шеи и туловища супружеской паре, от которых те скончались на месте. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, им предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении ведомства.
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