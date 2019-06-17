В Кировской области супружескую пару насмерть забили отверткой и ножом

Вечером 14 июня в следственные органы поступило сообщение о том, что в деревне Средняя Тойма Вятскополянского района Кировской области обнаружены тела 49-летней женщины и 53-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

"По версии следствия, двое местных жителей в ходе распития спиртных напитков совместно с потерпевшими нанесли ножом и отверткой множество колото-резаных ран в область шеи и туловища супружеской паре, от которых те скончались на месте. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, им предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении ведомства.