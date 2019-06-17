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РИА Новости

Рыбопромышленник Зуб подал документы на выборы главы Мурманской области

Вчера, 12:15
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© стоп-кадр видео пресс-конференции президента РФ Владимира ПутинаМихаил Зуб во время большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. 14 декабря 2019
Михаил Зуб во время большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. 14 декабря 2019
© стоп-кадр видео пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
МУРМАНСК, 17 июн – РИА Новости. Мурманский рыбопромышленник Михаил Зуб, который в 2017 году проник под видом журналиста на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, подал документы в избирком в качестве кандидата в губернаторы Мурманской области, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона.
"Михаил Зуб подал документы в качестве самовыдвиженца", - сообщил собеседник агентства.
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Таким образом, Зуб стал шестым претендентом на кресло губернатора региона. На него также претендуют врио главы области Андрей Чибис, замдиректора регионального филиала "Управления отходами", шеф-редактор мурманского телеканала "НЖК", бывший пресс-секретарь предыдущего губернатора региона Виталий Измайлов ("Гражданская платформа"), коммунист Михаил Антропов, самовыдвиженец Николай Дмитренко и московский пенсионер Геннадий Тупикин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"). Выборы губернатора в регионе пройдут 8 сентября.
В декабре 2107 года Зуб аккредитовался на мероприятие как журналист издания "Потребитель" и спросил об ограничениях для компаний-рыбопереработчиков в допуске к инвестиционным квотам по вылову водных биоресурсов, а также посетовал на высокие цены на рыбопродукцию в России.
Зуб признался, что является не журналистом, а председателем совета директоров рыбокомбината, и понимает, что проник на мероприятие незаконно, но у него были на это свои причины.
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