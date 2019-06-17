Рыбопромышленник Зуб подал документы на выборы главы Мурманской области

МУРМАНСК, 17 июн – РИА Новости. Мурманский рыбопромышленник Михаил Зуб, который в 2017 году проник под видом журналиста на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, подал документы в избирком в качестве кандидата в губернаторы Мурманской области, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона.
"Михаил Зуб подал документы в качестве самовыдвиженца", - сообщил собеседник агентства.
13 июня, 04:03На Сахалине стартовала кампания по выборам губернатора
Таким образом, Зуб стал шестым претендентом на кресло губернатора региона. На него также претендуют врио главы области Андрей Чибис, замдиректора регионального филиала "Управления отходами", шеф-редактор мурманского телеканала "НЖК", бывший пресс-секретарь предыдущего губернатора региона Виталий Измайлов ("Гражданская платформа"), коммунист Михаил Антропов, самовыдвиженец Николай Дмитренко и московский пенсионер Геннадий Тупикин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"). Выборы губернатора в регионе пройдут 8 сентября.
В декабре 2107 года Зуб аккредитовался на мероприятие как журналист издания "Потребитель" и спросил об ограничениях для компаний-рыбопереработчиков в допуске к инвестиционным квотам по вылову водных биоресурсов, а также посетовал на высокие цены на рыбопродукцию в России.
Зуб признался, что является не журналистом, а председателем совета директоров рыбокомбината, и понимает, что проник на мероприятие незаконно, но у него были на это свои причины.