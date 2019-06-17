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РИА Новости

В Свердловской области заявили о важности изучения общественного мнения

Вчера, 12:09
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВид на екатеринбургский цирк со смотровой площадки небоскреба "Высоцкий"
Вид на екатеринбургский цирк со смотровой площадки небоскреба Высоцкий
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Вид на екатеринбургский цирк со смотровой площадки небоскреба "Высоцкий". Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Ситуация с храмом в Екатеринбурге, против строительства которого на месте сквера протестовали жители, показала, что надо изучать общественное мнение, прежде чем принимать важные решения, сообщил журналистам в понедельник вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.
В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера. В ходе акций задержали около 100 человек. Власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к строительству храма в сквере. Мэрия также собрала предложения по площадкам для строительства собора и сформировала список из шести площадок, на которых возможно возведение храма святой Екатерины, в который также вошел сквер около театра драмы.
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"Из всех ситуаций, которые в жизни происходят, всем участникам, и, тем более, власти, конечно, надо делать выводы. Мы должны понимать, что можно иметь до конца все пройденные процедуры с точки зрения законности и получить реакцию протеста достаточно большого количества жителей. Нужно искать дополнительные формы коммуникации для того, чтобы такие ситуации минимизировать... Прежде чем вы решаете что-то сделать, надо изучить общественное мнение. Пусть это законодательно не прописано на сегодняшний день, но это должно быть правилом. Потому что если мы это не учитываем, то мы можем получать подобные ситуации", - сказал Бидонько.
Он добавил, что в Свердловской области возникает много похожих конфликтных ситуаций, и при их разрешении надо учитывать опыт с храмом Святой Екатерины.
В воскресенье екатеринбургская епархия заявила, что не будет возводить собор Святой Екатерины в сквере около театра драмы в Екатеринбурге, где проходили акции протеста. Председатель городской думы, руководитель рабочей группы по опросу Игорь Володин отметил, что территория сквера будет исключена из списка площадок для опроса по месту возведения храма.
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