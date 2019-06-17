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РИА Новости
Иркутская область

Иркутская область представила на ЭКСПО в КНР продукцию из природного сырья

Вчера, 11:50
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ИРКУТСК, 17 июн – РИА Новости. Иркутская область принимает участие в VI Российско-Китайской ЭКСПО и Харбинской международной торгово-экономической ярмарке, представляя уникальную продукцию из дикоросов, сообщает пресс-служба правительства региона.
В Харбине проходит VI Российско-Китайская выставка ЭКСПО и 30-я Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка. Главная тема - "Китайско-российское региональное сотрудничество: возможности, потенциал и будущее". Россию представляют 11 регионов, в том числе Иркутская область.
В рамках поездки в КНР губернатор Приангарья Сергей Левченко встретился с первым секретарем комитета КПК провинции Хэйлунзян Чжан Цинвэем. На пленарных заседаниях, прошедших в рамках ЭКСПО, глава Иркутской области отметил, что товарооборот региона с Китаем по итогам 2018 года превысил 4,6 миллиарда долларов и вырос почти на 19%. Наряду с продукцией лесопромышленного комплекса, нефтепродуктами, алюминием развивается торговля сельскохозяйственными товарами, произведенными в Приангарье. В этом году на ЭКСПО регион представили компании, работающие в сфере переработки природного лекарственного сырья, трав, производства экологически чистых изделий из дерева, продуктов питания.
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"Мы настроены на развитие взаимодействия между компаниями Приангарья и Китая не только в крупных энергетических, нефтегазовых проектах, но и в сфере среднего и малого бизнеса, где можем быть интересны друг другу уникальной продукцией и услугами", - сказал Левченко.
Компании, которые занимаются переработкой дикоросов и лекарственных трав, получают гранты от правительства региона на приобретение оборудования и развитие новых производств. Уникальная сибирская продукция уже пользуется интересом и спросом со стороны китайских партнеров.
Глава Иркутской области также подчеркнул важность развития совместных с Китаем проектов в сфере туризма. За последние 3 года число иностранных туристов, посетивших Приангарье, увеличилось вдвое и составило по итогам 2018 года почти 300 тысяч человек. Сегодня Иркутская область входит в золотую лигу "Лучшие из лучших" Национального рейтинга развития событийного туризма в России.
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Иркутская областьСергей ЛевченкоКитайИркутская областьЭкономика
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