Иркутская область представила на ЭКСПО в КНР продукцию из природного сырья

ИРКУТСК, 17 июн – РИА Новости. Иркутская область принимает участие в VI Российско-Китайской ЭКСПО и Харбинской международной торгово-экономической ярмарке, представляя уникальную продукцию из дикоросов, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Харбине проходит VI Российско-Китайская выставка ЭКСПО и 30-я Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка. Главная тема - "Китайско-российское региональное сотрудничество: возможности, потенциал и будущее". Россию представляют 11 регионов, в том числе Иркутская область.

В рамках поездки в КНР губернатор Приангарья Сергей Левченко встретился с первым секретарем комитета КПК провинции Хэйлунзян Чжан Цинвэем. На пленарных заседаниях, прошедших в рамках ЭКСПО, глава Иркутской области отметил, что товарооборот региона с Китаем по итогам 2018 года превысил 4,6 миллиарда долларов и вырос почти на 19%. Наряду с продукцией лесопромышленного комплекса, нефтепродуктами, алюминием развивается торговля сельскохозяйственными товарами, произведенными в Приангарье. В этом году на ЭКСПО регион представили компании, работающие в сфере переработки природного лекарственного сырья, трав, производства экологически чистых изделий из дерева, продуктов питания.

"Мы настроены на развитие взаимодействия между компаниями Приангарья и Китая не только в крупных энергетических, нефтегазовых проектах, но и в сфере среднего и малого бизнеса, где можем быть интересны друг другу уникальной продукцией и услугами", - сказал Левченко.

Компании, которые занимаются переработкой дикоросов и лекарственных трав, получают гранты от правительства региона на приобретение оборудования и развитие новых производств. Уникальная сибирская продукция уже пользуется интересом и спросом со стороны китайских партнеров.