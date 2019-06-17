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РИА Новости

Взорвавшийся в Махачкале танкер с нефтью планируют выгрузить в понедельник

Вчера, 11:37
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© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкВзрыв на танкере в порту Махачкалы
Взрыв на танкере в порту Махачкалы
© РИА Новости / СК РФ
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Выгрузку сырой нефти с танкера "ВФ Танкер-16", на котором был взрыв в Махачкале, планируют произвести в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
В ночь на 11 июня на танкере "В Ф Танкер 16" (ходит под российским флагом) в порту Махачкалы раздался взрыв, погибли три человека, еще трое были доставлены в республиканскую клиническую больницу. Впоследствии один из госпитализированных моряков скончался. Компания-судовладелец - "Волжское морское пароходство" - уточнила, что ЧП произошло при выгрузке сырой нефти. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По данным Росморречфлота, разлива нефти нефтепродуктов в зоне ЧП нет, сейчас нефтегавань работает без ограничений.
"Подошел танкер 18 ("ВФ Танкер-18" - ред.), сегодня перекачка будет организована через него - он даст энергию на насосы горевшего судна, будет организована перекачка топлива для его ("ВФ Танкер - 16" - ред.) разгрузки", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее представители Росморречфлота сообщали агентству, что на борту "ВФ Танкер-16" было около 6 тысяч тонн сырой нефти, 156 тонн мазута и 26 тонн дизельного топлива. Пока данных о том, когда и как судно будет отбуксировано из нефтегавани, нет.
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