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РИА Новости
Культура

Клип Киркорова и Крида набрал 120 миллионов просмотров на YouTube

Вчера, 11:52
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Совместный клип рэпера Егора Крида и Филиппа Киркорова на песню "Цвет настроения черный" меньше чем за год набрал 120 миллионов просмотров на YouTube.
Этой новостью поделился Филипп Киркоров в сторис: "Уже 120 миллионов просмотров в YouTube".
© Instagram/fkirkorovСкриншот из инстаграма Филиппа Киркорова
Скриншот из инстаграма Филиппа Киркорова
© Instagram/fkirkorov
Скриншот из инстаграма Филиппа Киркорова
Видео разместили 14 сентября 2018 года на официальном YouTube-канале BlackStar TV. Сингл стал переработанной версией популярного хита Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий". Клип на эту песню, вышедший в марте 2018 года, за первые сутки набрал на YouTube рекордное число просмотров - 3 миллиона. В конце мая цифра была уже 30 миллионов. Однако потом "синий цвет" уступил "черному". Сейчас у ролика на песню "Цвет настроения синий" чуть больше 57 миллионов просмотров.
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