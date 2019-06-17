Клип Киркорова и Крида набрал 120 миллионов просмотров на YouTube

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Совместный клип рэпера Егора Крида и Филиппа Киркорова на песню "Цвет настроения черный" меньше чем за год набрал 120 миллионов просмотров на YouTube.

Видео разместили 14 сентября 2018 года на официальном YouTube-канале BlackStar TV. Сингл стал переработанной версией популярного хита Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий". Клип на эту песню, вышедший в марте 2018 года, за первые сутки набрал на YouTube рекордное число просмотров - 3 миллиона. В конце мая цифра была уже 30 миллионов. Однако потом "синий цвет" уступил "черному". Сейчас у ролика на песню "Цвет настроения синий" чуть больше 57 миллионов просмотров.