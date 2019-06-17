В подмосковном Ступино в III квартале 2019 года построят школу на 600 мест

"Новая школа рассчитана на 600 мест. В четырехэтажном здании предусмотрены учебные классы, лаборатории и мастерские, столовая, спортивный и актовый залы, библиотека, административные и вспомогательные помещения. Планируемый срок окончания строительства – третий квартал 2019 года. В настоящее время на объекте ведется монтаж внутренних инженерных сетей, устройство вентиляции, отделочные и фасадные работы, а также благоустройство прилегающей территории", - цитирует пресс-служба министра Руслана Тагиева.