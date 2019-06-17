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В подмосковном Ступино в III квартале 2019 года построят школу на 600 мест

Вчера, 11:27
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© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyУченики на уроке в школе
Ученики на уроке в школе
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Четырехэтажное здание школы на 600 мест построят в микрорайоне 23 городского округа Ступино Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.
"Новая школа рассчитана на 600 мест. В четырехэтажном здании предусмотрены учебные классы, лаборатории и мастерские, столовая, спортивный и актовый залы, библиотека, административные и вспомогательные помещения. Планируемый срок окончания строительства – третий квартал 2019 года. В настоящее время на объекте ведется монтаж внутренних инженерных сетей, устройство вентиляции, отделочные и фасадные работы, а также благоустройство прилегающей территории", - цитирует пресс-служба министра Руслана Тагиева.
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