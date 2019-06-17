Трое жителей Ижевска убили двух мужчин и похитили десять миллионов рублей

УФА, 17 июн - РИА Новости. Следственные органы Удмуртии подозревают троих жителей Ижевска в убийстве двух мужчин, краже 10 миллионов рублей и драгоценностей на 6 миллионов рублей, один из подозреваемых задержан, сообщили в следственном управлении СК РФ по республике.
"По данным правоохранительных органов, 14 июня в своей квартире по улице Холмогорова в Ижевске обнаружены тела 44-летнего мужчины и его 22-летнего сына с признаками насильственной смерти. Из квартиры похищены драгоценности на сумму более 6 миллионов рублей и деньги из сейфа в сумме более 10 миллионов рублей", - говорится в сообщении ведомства.
Следователи завели уголовные дела по статьям "убийство двух лиц из корыстных побуждений" и "разбой в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших".
"В преступлениях подозреваются трое мужчин. Один из подозреваемых 44-летний местный житель задержан. Двое других объявлены в розыск. Органы следствия готовят материалы для предъявления задержанному обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - информирует удмуртский следком.