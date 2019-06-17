Трое жителей Ижевска убили двух мужчин и похитили десять миллионов рублей

"По данным правоохранительных органов, 14 июня в своей квартире по улице Холмогорова в Ижевске обнаружены тела 44-летнего мужчины и его 22-летнего сына с признаками насильственной смерти. Из квартиры похищены драгоценности на сумму более 6 миллионов рублей и деньги из сейфа в сумме более 10 миллионов рублей", - говорится в сообщении ведомства.