Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T11:21Z
https://ria.ru/20190617/1555623937.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Трое жителей Ижевска убили двух мужчин и похитили десять миллионов рублей

Вчера, 11:21
3230
УФА, 17 июн - РИА Новости. Следственные органы Удмуртии подозревают троих жителей Ижевска в убийстве двух мужчин, краже 10 миллионов рублей и драгоценностей на 6 миллионов рублей, один из подозреваемых задержан, сообщили в следственном управлении СК РФ по республике.
"По данным правоохранительных органов, 14 июня в своей квартире по улице Холмогорова в Ижевске обнаружены тела 44-летнего мужчины и его 22-летнего сына с признаками насильственной смерти. Из квартиры похищены драгоценности на сумму более 6 миллионов рублей и деньги из сейфа в сумме более 10 миллионов рублей", - говорится в сообщении ведомства.
Следователи завели уголовные дела по статьям "убийство двух лиц из корыстных побуждений" и "разбой в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших".
"В преступлениях подозреваются трое мужчин. Один из подозреваемых 44-летний местный житель задержан. Двое других объявлены в розыск. Органы следствия готовят материалы для предъявления задержанному обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - информирует удмуртский следком.
Автомобиль Следственного комитета РФ
13 июня, 13:02
Житель Чувашии убил знакомого, расчленил тело и выбросил в мусор
1100101
Обсудить 1
ИжевскПроисшествия
Рекомендуем
В Кировской области супружескую пару насмерть забили отверткой и ножом
РИА
Новости
Портрет Александра Захарченко в Донецке
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
Участника убийства семьи под Липецком задержали после десяти лет розыска
Устроивший стрельбу на рынке в Азербайджане сдался полиции
Лента
новостей
В Азербайджане произошла стрельба на рынке, есть погибшие
Улица в Калькутте. Индия
В Индии пропал иллюзионист, пытаясь порвать оковы под водой
В Таиланде утонул российский турист
Руслан Бальбек
В Госдуме объяснили, зачем бывшие крымчане попросили российское гражданство
Вход на станцию метро
В Москве полицейские вернули пассажиру забытый в метро пакет с деньгами
В "Транснефти" заявили о проблемах с проходом пролива Босфор
В Челябинске на полицейского завели дело о домогательствах к подчиненным
Молоко в бутылках
Российские молокозаводы подадут общий иск против китайской фирмы
В Петербурге охранник пострадал в драке с ворами в сетевом магазине
В Азербайджане заявили о гибели четырех человек из-за стрельбы на рынке
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:34В США считают необходимым увеличить время отдыха пилотов между рейсами
03:31Опрос показал, как россияне относятся к воспитанию ребенка отцом
03:30Эксперты назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж
03:27Эксперты рассказали, какие профессии популярны у абитуриентов в 2019 году
03:24На Чукотке произошло короткое замыкание в вертолете Ми-8
03:22Суд признал гражданина Ливии виновными в атаке на посла США в Бенгази
03:22Роботу "Федору" сделают необычное "кресло" для полета в космос
03:09В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:08В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
03:02В Минприроды рассказали, когда выпустят косаток из "китовой тюрьмы"
02:51Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
02:42Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера
02:32Власти Венесуэлы обвинили Гуаидо в коррупционном сговоре
02:25Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО в Балтийском море
02:20США при Трампе выделили более $213 миллионов на гумпомощь Венесуэле
01:57Число пострадавших из-за землетрясения в Китае выросло до 122 человек
01:53СМИ назвали причину смерти экс-президента Египта Мурси
01:51США дополнительно отправят тысячу военных на Ближний Восток
01:47В Дербенте задержали трех вооруженных мужчин
01:45Осужденная в США россиянка Бутина преподает в тюрьме четыре дисциплины
Лента новостейМолния