Промсвязьбанк проведет на "Армии-2019" круглый стол с предприятиями ОПК

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Промсвязьбанк, официальный банк международного военно-технического форума "Армия-2019", в рамках деловой программы проведет 26 июня закрытый круглый стол для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), говорится в сообщении банка.

Во встрече примут участие главы ведущих отечественных оборонно-промышленных предприятий и руководители ключевых отраслевых направлений банка.

Участники мероприятия обсудят вопросы взаимодействия опорного банка и предприятий сектора, создания новых финансовых продуктов для предприятий ОПК и работающих с ГОЗ компаний. Отдельная тема встречи — повышение устойчивости и эффективности сектора в контексте объявленного курса на диверсификацию производства, обсуждение сотрудничества по новым инвестпроектам.

Как отмечается в пресс-релизе, за прошедшие полтора года Промсвязьбанк существенно увеличил свое присутствие в сегменте банковского обслуживания ОПК: ПСБ стал опорным банком для ОПК в начале 2018 года, а к середине 2019 года сопровождает уже 40% контрактов в рамках ГОЗ, портфель кредитов военным предприятиям Промсвязьбанка превышает 200 миллиардов рублей.

Международный военно-технический форум "Армия-2019" будет проходить с 25 по 30 июня в подмосковном КВЦ "Патриот", на аэродроме "Кубинка" и полигоне "Алабино". В первые дни выставка будет открыта только для специалистов и делегаций, а с 28 по 30 июня – для всех желающих.