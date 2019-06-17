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РИА Новости

Промсвязьбанк проведет на "Армии-2019" круглый стол с предприятиями ОПК

Вчера, 11:08
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОтделение "Промсвязьбанка" в Москве
Отделение Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Промсвязьбанк, официальный банк международного военно-технического форума "Армия-2019", в рамках деловой программы проведет 26 июня закрытый круглый стол для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), говорится в сообщении банка.
Во встрече примут участие главы ведущих отечественных оборонно-промышленных предприятий и руководители ключевых отраслевых направлений банка.
Участники мероприятия обсудят вопросы взаимодействия опорного банка и предприятий сектора, создания новых финансовых продуктов для предприятий ОПК и работающих с ГОЗ компаний. Отдельная тема встречи — повышение устойчивости и эффективности сектора в контексте объявленного курса на диверсификацию производства, обсуждение сотрудничества по новым инвестпроектам.
Как отмечается в пресс-релизе, за прошедшие полтора года Промсвязьбанк существенно увеличил свое присутствие в сегменте банковского обслуживания ОПК: ПСБ стал опорным банком для ОПК в начале 2018 года, а к середине 2019 года сопровождает уже 40% контрактов в рамках ГОЗ, портфель кредитов военным предприятиям Промсвязьбанка превышает 200 миллиардов рублей.
Международный военно-технический форум "Армия-2019" будет проходить с 25 по 30 июня в подмосковном КВЦ "Патриот", на аэродроме "Кубинка" и полигоне "Алабино". В первые дни выставка будет открыта только для специалистов и делегаций, а с 28 по 30 июня – для всех желающих.
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве. Архивное фото
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Посетители "Армии-2019" смогут посмотреть шоу "Вежливые люди", в рамках которого будут продемонстрированы новейшие образцы российского вооружения – артиллерии, бронетехники, систем ПВО, вертолетов и самолетов. В рамках "Мастер-классов военных специалистов" пройдут показательные выступления экипажей на танках Т-72БЗ и Т-80У, а также мастер-классы воздушной акробатики и управления парашютом.
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ПромсвязьбанкНовости компаний - Экономика
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