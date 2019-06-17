Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе пообещал вернуться в политику

ВЕНА, 17 июн – РИА Новости. Бывший вице-канцлер Австрии и бывший лидер Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе, подавший в отставку на фоне скандала с видеозаписью на Ибице, пообещал вернуться в активную политику.

На выборах в Европарламент Штрахе заручился поддержкой 45 тысяч человек, что позволяло ему получить прямой депутатский мандат. Но, по словам Штрахе, после долгих размышлений, разговоров с семьей и окружением, он принял решение не принимать мандат в ЕП.

"Это решение было принято не из политического расчета и не является сделкой. Я просто лично принял решение, которое последовало по немаловажной причине: возвращение в активную политику может и должно произойти только после того, как всесторонне будут прояснены обстоятельства видеозаписи с Ибицы", - заявил Штрахе, текст заявления распространила пресс-служба АПС.

Он добавил, что будет выступать за полное расследование как рядовой член партии, которая сейчас "сплочена как никогда".

"Моя политическая жизнь, которая всегда была сосредоточена на Вене и Австрии, безусловно, не окончена. Я обещаю это вам, мои избиратели, полностью осознавая, что я ваш должник", - добавил он.

За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ Spiegel и Sueddeutsche Zeitung синхронно опубликовали видеоматериалы с утверждением о том, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некоей "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии, а по последним сообщениям СМИ - боснийской студенткой. Сами издания, опубликовавшие скандальный материал, указали на то, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для политика, выступающего вместе с его Австрийской партией свободы за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой. Публикация стремительно привела к внутриполитическому кризису в Австрии: после отставки Штрахе дошло до отставки всего правительства страны во главе с Себастьяном Курцем. Страну ждут досрочные выборы в сентябре.

За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ Spiegel и Sueddeutsche Zeitung синхронно опубликовали видеозаписи, на которых Штрахе якобы обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некоей "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии, а по последним сообщениям СМИ - боснийской студенткой. При этом сами издания, опубликовавшие скандальный материал, указали на то, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для политика, выступающего вместе с его Австрийской партией свободы за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой. Штрахе был вынужден подать в отставку.